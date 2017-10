Chinas Börsen im Bann der Politik

China steht vor einem der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahrzehnts. Auf den 18. Oktober ist der 19. Kongress der Kommunistischen Partei angesetzt. Investoren erwarten, dass die Wirtschaft gemäss dem Willen der Regierung zum Kongress für gute Nachrichten sorgt. Das sorgt für eine positive Stimmung an den chinesischen Börsen.

«Die Märkte sollten vor dem Parteikongress haussieren», heisst es in einem Kommentar des Research-Hauses TS Lombard. Die Börsen Hongkong, Schanghai und Shenzhen haben in den vergangenen Monaten Performances gezeigt, die weltweit unter den besten waren. So hat der Hongkonger Hang Seng in der Vorwoche 3,3% zugelegt und liegt damit seit Anfang Jahr 29% im Plus.