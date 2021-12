Chinas Dienstleister wachsen langsamer

(Reuters) Das Wachstum des chinesischen Dienstleistungssektors hat sich im November angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks und der anhaltenden Coronavirus-Ausbrüche verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex sank auf 52,1 Punkte von 53,8 Punkten im Oktober, wie das Institut Markit und die Caixin-Gruppe am Freitag unter Berufung auf ihre monatliche Unternehmensumfrage mitteilten. Das an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsbarometer — mit dem vor allem kleinere Unternehmen in den Küstenregionen erfasst werden — signalisiert ab 50 ein Wachstum.