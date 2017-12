Chinas Modell – ein Sonderfall

Es scheint, dass Chinas Staatsführung den Rat von Deng Xiaoping aufgegeben hat: «Tao guang yang hui» – «halte dich zurück.» Als Präsident Xi Jinping während des 19. Nationalkongresses in Peking im Oktober eine «neue Ära» einläutete, stellte er das chinesische Regierungssystem als Vorbild für andere Länder dar. Regierungen, die die Entwicklung ihres Landes beschleunigen und gleichzeitig seine Unabhängigkeit bewahren wollten, sagte Xi, sollten China als «eine neue Option» betrachten.

Entwicklungsländer, besonders in Südostasien und Subsahara-Afrika, scheint diese Möglichkeit zu beeindrucken. Chinas amtliche Nachrichtenagentur, Xinhua, hat sogar vorgeschlagen, dass, wenn die Demokratien des Westens ins Wanken geraten, «die aufgeklärte chinesische Demokratie» einen Weg vorwärts weisen könnte.

Bei aller hochtrabenden Rhetorik lohnt es sich zu fragen: Was genau ist das chinesische Modell der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung? Ist es den Alternativen wirklich vorzuziehen?

Autoritarismus ist nicht zwingend

Chinas Modell ist geprägt von einigen Schlüsselmerkmalen, einschliesslich autoritärer Regierungsführung, erkennbar an der Stabilität, an staatlich gelenkter Industrie- und Finanzpolitik, massiven Infrastrukturinvestitionen, ländlicher Industrialisierung, unterstützt durch kleinbäuerliche Landwirtschaft, Offenheit für Aussenhandel und Technologie. Dieses Modell hat China in den vergangenen drei Jahrzehnten zweifellos zu einem schnellen Wirtschaftswachstum verholfen und Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut befreit.

Aber die Folgerung, dass das erste Merkmal – Autoritarismus – für eine rasche Entwicklung notwendig ist, trifft nicht zu. In Tat und Wahrheit ist es gerade diese Eigenschaft des chinesischen Systems, die anderen Ländern am meisten zu denken geben sollte.

Betrachten wir Chinas ostasiatische Nachbarn, namentlich Japan, Südkorea und Taiwan. Jeder dieser Staaten hat hohes Wirtschaftswachstum erreicht durch staatlich gelenkte Industriepolitik, ländliche Industrialisierung und Offenheit für den Handel. Doch Japan hat diese Ziele im Rahmen seiner Nachkriegsdemokratie erreicht, während Südkorea und Taiwan seit drei Jahrzehnten Demokratien sind. Mit anderen Worten: Autoritarismus war für die Modernisierung nicht erforderlich.

Zivilgesellschaft bewahrt vor Fehlern

Demokratie ist natürlich ärgerlich langsam und oft umstritten. Doch ihre Beratungs- und Wahlverfahren tragen dazu bei, Konflikte zu lindern, besonders in vielfältigen und zerstrittenen Gesellschaften. Selbst in einem homogeneren Land wie China ist das Fehlen eines offenen öffentlichen Diskurses kontraproduktiv, was sich etwa am falschen Umgang Pekings mit den ethnischen Unruhen unter Tibetern und Uiguren zeigt.

Ohne starke Zivilgesellschaft und unabhängige Justiz als Gegengewicht zur Staatsmacht hat die chinesische Führung vielfach katastrophale Fehlurteile gefällt. Man braucht nur an Maos «grossen Sprung vorwärts» oder an seine «Kulturrevolution» zu denken.

Auch Xi hat grobe Fehler gemacht, ein Beispiel ist sein Entscheid im Jahr 2015, Chinas staatseigene Unternehmen (SOE) anzuweisen, die heimische Börse in der Baisse zu stützen. Sobald keine Devisenreserven der People’s Bank of China an strauchelnde SOE flossen, fiel der Markt auf das gleiche niedrige Niveau wie vor der Intervention. Zu diesem Zeitpunkt waren Hunderte von Milliarden Dollar verschwendet worden.

Mangel an Transparenz

Das Fehlen politischer Kontrolle und institutioneller Mechanismen zur öffentlichen Kontrolle der Regierung hat auch zu Machtmissbrauch und Korruption geführt. Das hat zu hoher Ungleichheit, willkürlicher Landnahme, unsicheren Arbeitsbedingungen, Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und Umweltvergiftung beigetragen. Während Xis energischer Antikorruptionskampf zwar einige Ungerechtigkeiten eindämmen mag, wird seine Kampagne gegen unehrliche Parteifunktionäre ohne grundlegende politische Reformen wahrscheinlich eine Sisyphusarbeit sein – sofern es sich nicht bloss um eine List handelt, um politische Rivalen zu zügeln.

Das Management in der Wirtschaft leidet unter ähnlicher Undurchsichtigkeit. Gegenwärtig gibt es, wenn überhaupt, nur wenig Kontrolle über die schuldenfinanzierten Investitionen von SOE oder politisch verbundenen Unternehmen. Dieser Mangel, der zu einer massiven Fehlallokation von Kapital führt, ist und bleibt eine Quelle grosser makroökonomischer Unsicherheit für China.

Da Chinas Wirtschaft immer komplexer wird, wird das Fehlen transparenter und rechenschaftspflichtiger Governance-Prozesse in Kombination mit häufigen Razzien in der Zivilgesellschaft und Bemühungen zur Durchsetzung von Konformität und Disziplin letztlich Unternehmertum und Innovation ersticken. Es ist nicht hilfreich, dass ein Grossteil von Chinas Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die im Verhältnis zum BIP mittlerweile recht hoch sind, im öffentlichen Sektor stattfindet. Wenn die SOE zu gross bleiben, führt dies zu einer weiteren Beeinträchtigung der Innovation. Wenn China die «Aufholphase» der wirtschaftlichen Entwicklung hinter sich lässt, wird das Überwinden dieser Einschränkung nur noch wichtiger werden.

Demokratie ist letztlich stabiler

Der Mangel an Offenheit und Transparenz könnte auch die politische Stabilität belasten. Im Umgang mit Krisen neigt Peking zum Überreagieren und unterbindet Dissens. Die kollektive und pragmatische Führung der vergangenen Jahrzehnte hat vernünftige Arbeit geleistet, um das Problem zu lösen, aber Xis Konsolidierung der Macht und der Personenkult um ihn könnten die Instabilität verstärken.

Demokratische Regierungen sind, bei all ihrer Unordnung, weniger anfällig, da sie ihre Legitimität eher aus Pluralismus und politischem Wettbewerb ziehen als aus hohem Wirtschaftswachstum oder nationalistischen Appellen. Gerichtsurteile, die in den USA Präsident Donald Trumps willkürliche Reiseverbote aufheben, oder ähnliche Rügen gegen die Versuche des indischen Premierministers Narendra Modi, Andersdenkende zu kriminalisieren, sind Beispiele, wie institutionelle Autonomie die Widerstandsfähigkeit demokratischer politischer Systeme stärkt – Widerstandsfähigkeit, die China fehlt.

Chinas Kultur der Meritokratie

Trotz der offiziellen Auslegung haben die meisten Merkmale des chinesischen Regierungssystems, das Xi verficht, wenig mit ihm zu tun. Sie sind Überreste von Chinas kaiserlichen oder frühen kommunistischen Regierungen: ein leistungsorientiertes Beförderungssystem, ein organisatorischer Rahmen, der hierarchische Loyalität sichert, ohne die Qualität der örtlichen Verwaltung zu beeinträchtigen, dazu ein einzigartiges System politischer Zentralisierung in Verbindung mit wirtschaftlicher und administrativer Dezentralisierung.

Mit anderen Worten: Trotz all seiner Reize ist das chinesische Modell in mancher Hinsicht mangelhaft und in mancher nicht leicht reproduzierbar. Jedes Land, das gemäss Xis Einladung China nacheifert, aber keine ähnliche Organisationsgeschichte hat, wird wahrscheinlich nicht zufrieden sein. China ist nicht nur politisch einzigartig, sondern hat auch einen grossen und zunehmend wohlhabenden Binnenmarkt, der ausländische Investitionen zu seinen eigenen Bedingungen anlocken kann.

Ungeachtet dessen, was der neueste Kaiser des Reichs der Mitte behaupten könnte, taugt Entwicklung nach chinesischer Façon wirklich nur für China.

