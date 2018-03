Chinas Exporte steigen überraschend stark

(Reuters) Chinas Exporte sind trotz der Spannungen in der Handelspolitik mit den USA im Februar überraschend so kräftig gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie schnellten um 44,5% im Vergleich zum Vorjahr empor und damit mehr als drei mal so stark wie von Experten erwartet, wie die Zollbehörde am Donnerstag mitteilte.

Das Import-Wachstum fiel dagegen mit 6,3% geringer aus als erwartet und deutlich langsamer als noch im Januar. Der von US-Präsident Donald Trump kritisierte Handelsüberschuss stieg damit auf 33,74 Mrd. $ und lag damit rund 66% höher als im Januar.

Allerdings schwanken die chinesischen Konjunkturdaten zu Jahresbeginn häufig stark wegen der Neujahrsfeiertage, die dieses Jahr auf Mitte Februar und 2017 auf Ende Januar fielen. Von Januar bis Februar insgesamt legten die Exporte um 24,4% nach 4% vor Jahresfrist.

Die Importe wuchsen um 21,7%. Damit ist der chinesischen Wirtschaft ein kräftiger Start ins Jahr gelungen. 2017 war sie um 6,9% gewachsen – die erste Beschleunigung seit sieben Jahren, auch dank des stärksten Exportplus seit vier Jahren.

Für 2018 peilt die Regierung wie im Vorjahr ein Wachstum von 6,5% an. Risiken sind aber neben der Abkühlung auf dem heimischen Immobilienmarkt die Handelstreitigkeiten mit den USA wie etwa die derzeit von Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren zum Schutz vor Billig-Importen vor allem aus China.