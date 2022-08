Chinas Exporte wachsen unerwartet deutlich

(Reuters) Exportweltmeister China ist trotz der globalen Konjunkturabkühlung überraschend gut in die zweite Jahreshälfte gestartet. Die Ausfuhren wuchsen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,0% auf rund 333 Mrd. $, wie aus den am Sonntag von der Zollbehörde veröffentlichten Daten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 15% erwartet, nachdem das Auslandsgeschäft im Juni um 17,9% zugelegt hatte. Allerdings ist der Zuwachs vor allem höheren Preisen zu verdanken, während das Volumen der exportierten Waren nach Angaben von Experten gesunken ist.

«Chinas Exportwachstum überrascht erneut positiv», sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters Pinpoint, Zhiwei Zhang. «Das hilft der Wirtschaft in einem schwierigen Jahr, in dem die Inlandsnachfrage weiterhin schwach ist.» Beleg für Letzteres sind die nur langsam steigenden Importe: Diese wuchsen im Juli lediglich um 2,3%, während Analysten hier mit einem Plus von 3,7% gerechnet hatten. Die Exporte übertrafen die Importe damit um mehr als 101 Mrd. $ – ein Rekordhandelsüberschuss. Für die deutsche Wirtschaft ist das eine schlechte Nachricht, schliesslich ist die Volksrepublik nach den USA der wichtigste Abnehmer von Waren «Made in Germany».

«Sehr besorgt über Inflation und Spannungen»

Experten zufolge droht der chinesischen Exportwirtschaft spätestens im Herbst mehr Gegenwind. «Ich bin sehr besorgt über die Auswirkungen der steigenden Inflation in den USA und der zunehmenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten auf unsere Exportaufträge», sagte der Geschäftsführer des Möbelherstellers Nicesoul, Jin Chaofeng, der Nachrichtenagentur Reuters. «Wenn es wieder zu Vergeltungszöllen wie in der Trump-Ära käme, wäre das ein Schlag für unser Geschäft.» Die Spannungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften haben zuletzt erheblich zugenommen, nachdem China ein Manöver in der Taiwanstrasse am Tag nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan begonnen hat.

Die Ausfuhren sind in diesem Jahr einer der wenigen Lichtblicke für die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft. Lockdowns inmitten der Corona-Pandemie treffen die Bevölkerung und die Unternehmen hart. Der einst überaus starke Immobilienmarkt taumelt von einer Krise zur nächsten. Führende chinesische Politiker signalisierten deshalb zuletzt, dass das offizielle Wachstumsziel der Regierung von rund 5,5% für 2022 verfehlt werden dürfte. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen nur mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 4,0% in diesem Jahr.

Der Internationale Währungsfonds senkte Ende Juli seine Wachstumsprognose für China für das laufende Jahr deutlich – und zwar von 4,4 auf 3,3%. Der IWF begründete das mit der sich verschärfenden Krise im Immobiliensektor des Landes.