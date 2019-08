Chinas Führung plant weit über den Tag hinaus

Auf einer Reise durch die Provinz Jiangxi spielte Chinas Präsident Xi Jinping auf einen alten Meilenstein der Revolution an. «Ein neuer langer Marsch liegt vor uns und wir sollten einen Neuanfang beginnen», sagte er als Reaktion auf den Wirtschaftskonflikt mit den USA.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Fakultätsmitglied der Universität Yale.

In China spielt Symbolik oft eine wichtigere Rolle als die wörtliche Interpretation der Aussagen der Führung. Da Xi Jinping in jener Provinz sprach, wo der Lange Marsch 1934 seinen Ausgang nahm, der fünfzehn Jahre später zum Sieg Maos über die Nationalisten führte, erinnerte Xi an Chinas grösste Stärke: die langfristige Perspektive.

Diese Stärke war auch während meines jüngsten Besuchs in China Anfang Juli zu spüren. Im Rahmen umfassender Besprechungen und Diskussionen kristallisierten sich drei Schlussfolgerungen heraus, wovon jede Amerikas parteiübergreifende Dämonisierung Chinas in Frage stellt.

Wachstum verlangsamt, doch kein Kollaps

Erstens versetzt das sich abschwächende Wachstum Peking nicht in dem Mass in Angst, wie dies westliche Politiker offenbar glauben. Ja, aus historischer Perspektive fiel der jüngste BIP-Bericht schwach aus: das vierteljährliche Wachstum war das langsamste seit der Einführung des aktuellen statistischen Berichtswesens 1992, und es war sogar noch schwächer als die Werte am Tiefpunkt der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren.

Die Wachstumsrate von 6,2% im zweiten Quartal markierte jedoch eine relativ leichte Abschwächung von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem relativ verhaltenen durchschnittlichen Wachstum von 6,7% in den acht Quartalen zuvor. Die Abschwächung auf 6,6% im ersten Quartal 2009 hingegen stellte eine deutlich abruptere Verlangsamung von 5,5 Prozentpunkten gegenüber dem durchschnittlichen Plus von 12,1% in den vorangegangenen acht Quartalen dar. Eine mässige Verlangsamung ist kein Wachstumskollaps.

Das sollte keine Überraschung sein. Zahlenmässig überwiegen in China die strategischen Hebel gegenüber den Wachstumshindernissen. Angesichts des weitreichenden Spielraums für weitere Lockerungen der Geldpolitik, Infrastrukturausgaben und andere Formen haushaltspolitischer Anreize sind Chinas Behörden weitaus weniger besorgt über einen plötzlichen Wachstumsausfall als es die amerikanische Darstellung vermuten lässt.

Weniger vom Aussenhandel abhängig

Darüber hinaus lässt Washingtons Fixierung darauf, wer den Handelskrieg gewinnt, einen entscheidenden strukturellen Wandel in Chinas Wirtschaft ausser Acht. 2018 betrug der Anteil der Nettoexporte am chinesischen BIP bloss 0,8%. Das ist ein dramatischer Rückgang im Vergleich zum Jahrzehnt davor, als die Nettoexporte noch 7,5% des realen BIP ausmachten. Obwohl China kaum als Oase in einer sich abschwächenden Weltwirtschaft betrachtet werden kann, ist das Land heute weit weniger anfällig für Handelsschocks als damals. Selbst wenn man einen Handelskrieg verlieren würde – eine gewagte These –, wäre der gesamte wirtschaftliche Schaden für China minimal.

Gleichzeitig hat die Pleite der Baoshang-Bank – eine Premiere in China seit rund zwanzig Jahren – zu einem besorgniserregenden Grad an Ansteckungsgefahr aufgrund des Kontrahentenrisikos geführt. Mit Forderungsausfällen von über 30% wurde diese in Privatbesitz befindliche mittelgrosse Bank in der Inneren Mongolei offenbar zum Opfer eines korrupten Managements. Aufgrund der wohl koordinierten Übernahme durch Chinas Finanzaufsichtsbehörde und die Zentralbank dürfte sich der direkte Schaden in Grenzen halten. Gleichzeitig wurde ein wichtiges Signal über moralisches Risiko an undisziplinierte Kreditgeber ausgesandt. Der Markt für Interbankenkredite ist jedoch nach wie vor instabil, wovon kleinere Banken, darunter auch jene in ländlichen Gebieten, betroffen sind. Ironischerweise ist China womöglich besser in der Lage, mit Handelsrisiken umzugehen als mit Instabilitäten in seinem Finanzsystem.

Symbolik des «langen Marschs»

Die zweite Schlussfolgerung ist die, dass China mit externen Unbekannten geduldig und methodisch umgeht, besonders mit der Politik der USA. Repräsentanten Pekings haben nicht vor, in der Formulierung ihrer strategischen Antwort auf den Handelskonflikt auf die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu setzen. Offenkundig besteht zwar grosses Interesse am Wahlergebnis; aber übereinstimmend mit Xis Symbolik vom Langen Marsch bereitet sich die chinesische Führung – ungeachtet des Wahlergebnisses – auf eine dauerhafte, dem Kalten Krieg ähnliche Konfrontation vor.

Bezeichnenderweise teilen viele hochrangige chinesische Vertreter die Ansicht der USA nicht, wonach Amerikas Politik gegenüber China nach 2020 auf ihrem derzeitigen Kurs bleiben wird – Donald Trump hin oder her. Sollte Trump die Wahl verlieren, halten es die Chinesen für möglich, dass die US-Aussenpolitik wieder zu einem multilateralen, allianzorientierten Ansatz zurückkehren wird. Ihre grösste Hoffnung ist die Wiederherstellung der Integrität des politischen Entscheidungsprozesses an sich.

Ebenso wie vielen Menschen in den USA fällt es auch den Chinesen schwer, mit den unberechenbaren, beinahe sprunghaften Änderungen von Zöllen und Sanktionen umzugehen. Selbst wenn ein neuer Präsident die harte Haltung gegenüber China beibehielte, wäre eine schlüssige und wohlformulierte US-Strategie für die Gestaltung der Debatte weit wirksamer und würde auch auf eine konstruktive Lösung für Missstände hoffen lassen.

Zankapfel Huawei

Drittens ist Huawei für China von grosser Bedeutung. Der Technologieriese gilt als nationaler Champion und als Symbol für Chinas Vorstoss in Richtung einheimische Innovationen, die für das langfristige Wachstum und die Entwicklungsbestrebungen des Landes von zentraler Bedeutung sind. Weil man die amerikanische «Flaschenhals»-Position in der Huawei-Lieferkette ausnutzt, wird die Kampagne der Trump-Administration zur Eindämmung Chinas als ein Versuch gedeutet, diese Bestrebungen zu ersticken.

Zweifellos steckt Huawei in einer unangenehmen Situation, da die USA die Lieferkette verengen, indem sie Druck auf die führenden amerikanischen Anbieter von Halbleiterchips, anderen Komponenten und Software (AMD, IBM, Marvell, Intel, Google, Microsoft) ausüben. Nach Angaben des Huawei-Managements wird der Gewinn des Unternehmens dieses und nächstes Jahr etwa 30 Mrd. $ unter den Prognosen liegen.

Während hochrangige US-Vertreter hinsichtlich einer Lockerung der Beschränkungen für Huawei uneinheitliche Signale ausgesendet haben, sendet der Einsatz der US-Handelspolitik als Waffe eine klare Botschaft an China: Dass es notwendig ist, die Behebung der Schwachstelle in der Lieferkette seiner führenden Technologieunternehmen zur obersten politischen Priorität zu erklären.

Impuls für die «Eigenständigkeitskampagne»

Im Westen glaubt man weithin, China werde zehn Jahre brauchen, um im eigenen Land eine Chip- und Software-Industrie aufzubauen, die die durch die US-Restriktionen entstandene Lücke füllen könnte. Die Chinesen, mit denen ich Anfang Juli sprach, waren der Meinung, dass diese Lücke schon viel früher geschlossen werden könnte, womöglich binnen zweier Jahre. Wenn Trumps Drohungen gegen Huawei überhaupt einen Zweck erfüllten, dann dienten sie eher als Weckruf für Xis «Eigenständigkeitskampagne». Amerikas Würgegriff könnte sich als überraschend kurzlebig erweisen.

Chinas langfristige Perspektive stand immer wieder in krassem Gegensatz zu Amerikas kurzfristigem Ansatz. Umso deutlicher ist das während der vergangenen zweieinhalb Jahre der von Twitter geprägten Politik Trumps geworden. Ein hochrangiger chinesischer Politiker räumte ein, sich jeden Morgen Trumps Twitter-Feed anzusehen. Das ist keine Überraschung. Sunzi formulierte es trefflich in seiner klassischen Abhandlung Die Kunst des Krieges: «Wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, muss du auch den Ausgang von hundert Schlachten nicht fürchten.»

