Chinas Industrieproduktion legt zu

(Reuters) Die chinesische Industrieproduktion hat im November stärker angezogen als erwartet. Sie wuchs im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,2% nach 4,7% im Oktober, wie das Statistikamt am Montag bekanntgab. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 5% gerechnet. Die Daten könnten darauf deuten, dass sich die Konjunktur trotz des Zollkonflikts mit den USA zu stabilisieren beginnt. Die Regierung in Peking will den Binnenmarkt ankurbeln.

Am Freitag hatten sich die USA und China nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen geeinigt.