Chinas Industrieproduktion schwächelt

(Reuters) In China ist die Industrieproduktion im Oktober weniger gewachsen als erwartet. Die Firmen stellten binnen Jahresfrist 6,2% mehr her, wie das nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Analysten hatten allerdings einen Anstieg von 6,3% erwartet. Im September hatte das Plus noch 6,6% betragen.

Auch die Investitionen und der Einzelhandel legten weniger stark zu als erwartet. Das deutet darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft an Fahrt verliert. Im dritten Quartal war die Leistung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt nach den USA 6,8% gewachsen.