Chinas Industriewachstum verlangsamt sich im Juni

(Reuters) Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich im Juni infolge neuer Corona-Ausbrüche und Problemen in der Lieferkette verlangsamt. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im vergangenen Monat auf 51,3 von 52 im Mai, wie das Institut am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Der PMI markierte damit zwar den 14. Monat der Expansion, lag aber unter den Schätzungen der Analysten, die nur eine leichte Abschwächung auf 51,8 erwartet hatten. Jenseits der 50er Marke beginnt der Wachstumsbereich. Das Wiederauftreten von Corona-Fällen in der Exportprovinz Guangdong und daraus resultierenden Problemen in der Lieferkette drückten auf das Produktionswachstum.