Chinas Interessen in der Ukraine

Ohne Zweifel kommt Putins Eroberungskrieg für Chinas Führung zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt. Sie ist intensiv mit der Vorbereitung des 20. Parteikongresses der Kommunistischen Partei (KPCh) befasst, der im Spätherbst stattfinden wird und mit der Bestätigung der dritten fünfjährigen Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping eine historische Wegmarke setzen soll.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

Im Gegensatz zum kurzatmigen Politikbetrieb in den westlichen Demokratien denkt und handelt die chinesische Führung sehr geschichtsbewusst. Sie verfolgt das Geschehen in Europa mit höchster Aufmerksamkeit und zieht nach sorgfältiger Interessenabwägung die relevanten Schlüsse. Im Auge hat sie dabei sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Aspekte.

Putin und Xi nutzten die Olympischen Spiele in Peking jüngst dazu, um die enge Freundschaft zwischen Russland und China zu zelebrieren. Hinter den Kulissen war allerdings klar, dass die chinesische Führung Putins Kriegstreiberei gegen die Ukraine gar nicht goutierte. Immerhin liess sich der Kremlherrscher dazu herab, den Feuerbefehl nicht vor dem Ende des Sportspektakels zu geben.

Hier Rohstoffe – dort Devisen

Nach dem Kriegsausbruch rief Peking alle Parteien zur Friedfertigkeit auf. Zu der im Uno-Sicherheitsrat eingebrachten Resolution, die Russlands Aggression verurteilte, enthielt sich die Volksrepublik der Stimme. Unverkennbar ist, dass der Krieg in Osteuropa zu einem für China unerwünschten Zeitpunkt kommt. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich verlangsamt, nicht nur wegen der Covid-Pandemie, sondern auch wegen der Defizite an Strukturreformen, die sich bereits vor dem Ausbruch der Seuche bemerkbar gemacht hatten.

Nachhaltige weltwirtschaftliche Verwerfungen, die sich bei einer langen Dauer des Kriegs in der Ukraine nicht vermeiden liessen, wären für China ungünstig. Im Vorlauf zum Parteikongress will die Führung, dass die chinesische Wirtschaft floriert. Dass es den Menschen gut geht, ist Teil des «Mandats des Himmels», das die Alleinherrschaft der KPCh legitimieren soll. China, das inzwischen für hundertzwanzig Länder der wichtigste Handelspartner ist, hat ein vitales Interesse an einer funktionierenden Weltwirtschaft.

Als Reaktion auf die internationale Ächtung Russlands haben Putin und Xi beschlossen, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen kräftig auszubauen. Die Aussichten dafür stehen günstig. China beteiligt sich nicht an den Sanktionen und hat gleichzeitig einen riesigen Bedarf an Rohstoffen und fossilen Energieträgern, die Russland in grossem Stil liefern kann. Zudem ist China bereit, im Fall finanzieller Engpässe Russland zu Seite zu stehen. China hat das notwendige Geld, um Russland zu bezahlen, vorausgesetzt, dass die chinesischen Banken nicht aus Furcht vor Sanktionen, die von den USA und ihren westlichen Verbündeten implementiert werden, Geschäfte mit russischen Partnern auf Eis legen.

Inflation unerwünscht

Höchst ungelegen kommen Peking die steigenden Kosten für Energie und Grundnahrungsmittel. Anhaltend hohe Inflation birgt viel sozialen Sprengstoff, gerade in einem Land wie China mit einer ambitiösen Mittelschicht. Kaufkraftverlust hat in der Vergangenheit jeweils für Unrast gesorgt.

Der chinesischen Führung muss deshalb auch aus Gründen der eigenen Systemstabilität dringend daran gelegen sein, dass die Kriegsparteien in und um die Ukraine an den Verhandlungstisch zurückkehren. Entsprechend intensiv arbeitet die chinesische Diplomatie hinter den Kulissen daran, eine Einstellung der Kämpfe zu erreichen. Nicht zuletzt könnte China der Welt demonstrieren, dass es eine verantwortungsbewusste Weltmacht ist.

Dauerthema Taiwan

In der Hitze des Gefechts und mitten in einem Geschehen, dessen geopolitische Auswirkungen unabsehbar sind, fällt es schwer, längerfristige Trends im Auge zu behalten. Genau das ist jedoch notwendig, um die globalen Folgen des Kriegs in der Ukraine einigermassen richtig einzuordnen.

Offensichtlich steht heute und wohl auf weite Zukunft wieder Europa im Fokus der Weltpolitik, wie einst im Kalten Krieg. Durch die russische Invasion in die Ukraine wurde quasi über Nacht die Vorstellung zerschlagen, dass in Europa, dem Kontinent, der im 20. Jahrhundert wohl am meisten unter Kriegen gelitten hatte, endlich eine Friedensordnung auf ewige Zeiten errichtet worden ist. Dennoch darf auch jetzt Asien nicht völlig aus dem Blickfeld rücken.

Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte die Biden-Regierung die Grossmacht China als Bedrohung für die freie Welt und für die Weltwirtschaft ins Visier genommen. Es ist offensichtlich, dass in der nächsten Zeit das Thema China in den Hintergrund treten wird. Allenfalls wird die Frage auftauchen, ob Xi Jinping versucht sein könnte, den Befehl zur Eroberung Taiwans zu geben und damit die Gunst der Stunde zu nutzen, da die USA und ihre Alliierten durch den Krieg in der Ukraine absorbiert sind.

Keine One-Man-Show wie in Moskau

Peking betrachtet die Insel als eine «abtrünnige Provinz», die gemäss dem Prinzip eines geeinten und unteilbaren Chinas mit dem Festland wiedervereinigt werden muss. Die chinesische Führung hat wiederholt betont, dass dieses Ziel, falls nötig, auch mit Gewalt zu erreichen ist. Xi Jinping hat mehrfach eine gewaltsame Lösung angedroht. Es gibt eine Reihe von Gründen, von Bedenken über die wahre militärische Stärke der Volksrepublik bis hin zur Furcht vor den politischen Folgen eines blutigen Bruderkriegs auf der Insel, weshalb die meisten Chinakenner der Meinung sind, ein Einfall in Taiwan stehe nicht unmittelbar bevor.

Einmal abgesehen davon, dass die Führungsstruktur der KPCh viel komplexer ist als Putins Autokratie, gibt es auch keinen einleuchtenden Grund, zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Wagnis eines Kriegs um Taiwan einzugehen. Peking weiss, dass die Zeit für die Volksrepublik arbeitet. Russland, das von China nach wie vor als kontinentalasiatischer Rivale betrachtet wird, ist gerade dabei, sich militärisch und wirtschaftlich massiv zu schwächen.

Europa geschwächt, USA abgelenkt

Wie auch immer sich der Krieg in der Ukraine entwickelt – Europa wird geschwächt aus der Krise hervorgehen und es wird viel Energie brauchen, um die gewaltigen Schäden zu beheben. Auf jeden Fall wird Europa mit sich selbst beschäftigt sein und erheblich weniger Ressourcen für die Präsenz im Grossraum des Indopazifiks aufwenden können. Die jüngsten sporadischen Versuche des Vereinigten Königreichs und Frankreichs, mit Flottenbesuchen in asiatischen Gewässern Flagge zu zeigen, werden inskünftig noch marginaler sein.

Bleiben die USA. Washington hat enorme, aber nicht unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Auf ziemlich lange Frist werden substanzielle Ressourcen für Europa aufgewendet werden müssen, was bedeutet, dass entsprechend weniger Mittel für Asien und besonders für den Wettbewerb mit bzw. der Eindämmung von China zur Verfügung stehen werden. Peking kann sich bereits heute darauf einstellen, in der Geopolitik und der Weltwirtschaft künftig mehr Spielraum zu haben, um seine ehrgeizigen Vorstellungen zu verwirklichen.