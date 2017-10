Chinas Kommunisten als Xis Einmannpartei

Schon vor dem Beginn des Parteikongresses hat Präsident Xi Jinping gute Noten erhalten: Das Zentralkomitee lobt ihn für seine Arbeit in Sachen wirtschaftliche Reformen, Korruptionsbekämpfung und Umweltschutz. Am Mittwoch beginnt der 19. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, der Xi seit fünf Jahren vorsteht.

Damit wurde schon einmal der Ton für das alle fünf Jahre stattfindende wichtigste reguläre politische Ereignis der Volksrepublik gesetzt. An der wahrscheinlich eine Woche dauernden Session dürfte denn auch nicht der politische Kurs des Landes neu bestimmt, sondern hauptsächlich Xis Position in der seit 1949 die Macht ausübenden KP zementiert werden.

Das heisst vor allem auch, dass sich die Welt an ein China gewöhnen muss, das innenpolitisch repressiver ist, gegen aussen selbstbewusster auftritt und vielleicht gerade deshalb volatiler ist. Selbstvertrauen schöpft die Volksrepublik aus der Tatsache, dass die Wirtschaft ein im internationalen Vergleich weiterhin beachtliches Wachstum aufweist. Gleichzeitig hat China in der Innen- wie auch in der Aussenpolitik in den vergangenen fünf Jahren eine bemerkenswerte Kontinuität an den Tag gelegt.

Die USA und die EU hingegen kämpfen – wie es die chinesischen Medien nur allzu gerne wiederholen – nicht nur weiterhin mit den langfristigen Folgen ihrer Finanzkrisen, sondern sind tief gespalten, wie es sich am polarisierenden Präsidenten Trump oder am Brexit zeigt.

Explosive Probleme

Peking könnte damit versucht sein, die Schwächen anderer als eigene Stärke auszulegen. Dabei weist Chinas Wirtschaft mit ihrem hohen Verschuldungsgrad und den volatilen Finanzmärkten ebenfalls strukturelle Schwächen auf. Auch verstecken sich hinter einer Fassade der inneren Harmonie potenziell explosive Probleme wie das extreme Arm-Reich-Gefälle oder auch die Unruhen in den von ethnischen Minderheiten bewohnten autonomen Gebieten Tibet und Xinjiang.

Xi hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass China als alte Kulturnation, klassischer regionaler Hegemon und wirtschaftliche Grossmacht seinen Rivalen auf der Weltbühne auf gleicher Augenhöhe gegenübertreten will. Vor allem aber hat der Sohn eines ehemaligen Spitzenfunktionärs der KP seit seinem Amtsantritt die meisten innerparteilichen Rivalen an die Seite gedrängt oder im Zug des Kampfs gegen die Korruption ganz ausgeschaltet. Gleichzeitig wurden in den vergangenen fünf Jahren die bereits vorher beschränkten bürgerlichen Freiheiten durch verschärfte Zensur, Inhaftierung unabhängiger Anwälte sowie flächendeckende Überwachung des Online-Verkehrs weiter beschnitten.

Vor diesem Hintergrund könnte die Führung versucht sein, längst überfällige innenpolitische Reformschritte zu versäumen, riskante wirtschaftliche Experimente durchzuführen oder auch einen aussenpolitisch zu forschen Kurs zu fahren. Diese Gefahr scheint umso grösser zu sein, als Xi mit einer grösseren Machtfülle ausgestattet ist und einen deutlich anderen Führungsstil pflegt, als das in den vergangenen drei Jahrzehnten üblich war. Wichtige Entscheide werden vermehrt nicht mehr im Kollektiv getroffen, sondern im kleinen Kreis.

Das hat zwar den Vorteil, dass Reformen schnell umgesetzt werden können, doch dasselbe trifft auch auf Fehlentscheide zu. So wie das vielleicht bereits im Südchinesischen Meer geschehen ist, wo Peking grossräumige territoriale Ansprüche nicht nur geltend gemacht, sondern mit seiner vollen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Macht auch durchgesetzt hat.

Gefahr von Gegenreaktionen

Das hat schon einmal eine Gegenreaktion hervorgerufen. So machen die USA ihren auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehenden Anspruch als asiatisch-pazifische Hegemonialmacht deutlicher geltend als noch vor wenigen Jahren. Vor allem sind auch Japan, Südkorea, Australien oder Indien enger an Washington herangerückt, womit China Gefahr läuft, militärisch eingekreist zu werden.

Als mittlerweile weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft und grösste Exportnation prägt China zunehmend auch die globale Handelsordnung. Dabei ist es unbestritten, dass das Reich der Mitte mit seinem rasant steigenden Binnenkonsum einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft bleibt. Doch ist das Land in den vergangenen vier Jahrzehnten dank den weltoffenen Märkten, den massiven ausländischen Direktinvestitionen und vor allem auch über Technologieimport reich geworden.

Gleichzeitig aber schottet Peking strategisch als wichtig erachtete Teile des Heimmarkts von ausländischer Konkurrenz ab oder macht den Marktzugang von Technologietransfers abhängig. Entwicklungstechnisch mag das für ein aufstrebendes Schwellenland, wie China es ist, sinnvoll sein. Doch sind das Land und seine auf Exportmärkte strebenden Unternehmen zunehmend global vernetzt.

Das fällt gegenwärtig umso mehr ins Gewicht, als protektionistische Stimmen weltweit lauter werden. Damit ist China dem wachsenden Risiko von Gegenmassnahmen seiner Handelspartner oder auch eines internationalen Konsumentenboykotts ausgesetzt. Die chinesische Regierung könnte diese Lage zumindest etwas entschärfen, indem sie der ausländischen Konkurrenz einen besseren Marktzugang gewähren sowie den gegenüber den Staatskonzernen benachteiligten einheimischen privaten Unternehmen mehr Freiheiten einräumen würde. Doch der Trend weist in die Gegenrichtung, denn die KP mischt sich zunehmend in die operative Leitung des Privatsektors ein.

Machterhalt hat Vorrang

Zum Amtsantritt Xis seinerzeit hier und da gehegte Erwartungen, China würde sich in den kommenden Jahren wirtschaftlich mehr öffnen und auch Reformen hin zu mehr politischer Mitsprache der Bürger einleiten, haben sich nicht erfüllt. Die vergangenen Jahre waren vor allem auch von innerparteilichen Rivalitäten geprägt. Offenbar hat Xi in dieser schwierigen Phase dem Machterhalt höhere Priorität eingeräumt als einer gesellschaftlichen Modernisierung.

Doch scheint seine Position jetzt gestärkt zu sein. Von verschiedenen Seiten wird er bereits als der mächtigste Mann Chinas seit dem Tod des Revolutionsführers Mao Zedong (1976) genannt. Es bleibt offen, ob Xi Jinping seine gewachsene Autorität dazu nützen wird, um doch noch längst fällige politische Reformen einzuleiten, oder ob er einfach das bestehende System zementiert. Der Kongress wird zu dieser Frage vielleicht Antworten liefern.