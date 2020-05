Chinas Konsumenten machen nicht mit

Bereits einige Wochen bevor Covid-19 das globale Wirtschaftsleben in ein Chaos stiess, hatte die chinesische Regierung einen wirtschaftlich lähmenden landesweiten Lockdown verordnet. Nachdem Peking Mitte März die Coronavirus-Epidemie für besiegt erklärte, schreitet das Reich der Mitte – früher als alle anderen Länder der Welt – jetzt auch schrittweise wieder zur Normalität zurück.

Doch während sich in den chinesischen Fabriken die Räder wieder schneller drehen und der öffentliche Raum allmählich wieder voller wird, wollen einzig die Konsumenten nicht so richtig mitmachen. Das verlängerte Wochenende vom 1. Mai hat ganz klar aufgezeigt, wie zurückhaltend die Konsumenten in der ­weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft nach wie vor sind.