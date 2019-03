Chinas neue Seidenstrasse

Verbesserung der regionalen Vernetzung

Die chinesische Belt & Road-Initiative (BRI), mit der China seine Verbindungen nach Afrika und Europa entlang der Land- und Seewege der ehemaligen Seidenstrasse stärken will, ist mit hohen Infrastrukturausgaben und der Aussicht auf eine bessere regionale Integration und ein höheres Wirtschaftswachstum verbunden. Die Hauptprofiteure der höheren Anlageinvestitionen dürften chinesische Staatsunternehmen (State-Owned Enterprises, SOE), Bau- und Baustoffunternehmen und Rohstoffproduzenten sein. Wir gehen davon aus, dass sich regionale Energie- und Metall- und Minenunternehmen, die vom zunehmenden Handelsverkehr und den höheren Anlageinvestitionen in der Region profitieren, besser entwickeln werden als ihre globalen Wettbewerber. Die maritimen Versorgungswege für Kohle (Kohle 78.35 0%) und Bauxit könnten an Bedeutung verlieren, wenn sich durch höhere kontinentale Frachtkapazitäten effizientere Alternativen bieten.

Potenzielle Anlagechancen in infrastruktur- und energienahen Sektoren

Chinas BRI umfasst 84 Länder, auf die rund 67% der Weltbevölkerung, mehr als 36% des globalen Bruttoinlandsproduktes und 38% des Welthandels entfallen.1 Invesco Fixed Income geht davon aus, dass China jährliche Investitionen von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar in grosse Infrastrukturprojekte zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Verbindungswege tätigen wird – von Schienen- und Strassenverbindungen über Brücken, Häfen und Pipelines bis hin zu Telekommunikationsausrüstung wie Glasfaserkabeln. Diese gross angelegten Investitionen dürften zunächst vor allem der Metall- und Minenindustrie sowie dem Baustoffsektor zugutekommen, mit der Ausweitung des regionalen Handels voraussichtlich aber auch zu einem höheren Energieverbrauch führen. Ausserdem könnten sie bestehende Versorgungswege für Rohstofflieferungen in Frage stellen, wenn der Aufbau neuer Frachtkapazitäten wirtschaftlich attraktivere Alternativoptionen eröffnet.

Neben der Infrastrukturentwicklung beinhaltet die BRI den Aufbau strategischer Energieversorgungswege für wichtige Ölproduzenten wie Saudi-Arabien (10% der globalen Ölversorgung), Irak (5%), Iran (3%), Kuwait (3%), die Vereinigten Arabischen Emirate (3%) und Russland (10%) sowie Erdgasproduzenten wie Russland (17% der globalen Produktion), Iran (6%) und Katar (5%).2

Die Absicherung der regionalen Energieversorgung durch Chinas zunehmende militärische Präsenz entlang der Routen in den Nahen Osten und nach Südasien könnte das regionale Wachstumspotenzial in Asien in den nächsten Jahren stärken. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass Asien 2018 rund zwei Drittel zum globalen Wachstum beigetragen hat und damit die dynamischste Region der Welt ist.3

Die BRI könnte auch die Weiterentwicklung der bestehenden Versorgungswege in der Region fördern. Beispielsweise bezieht China seine Thermalkohle derzeit hauptsächlich aus Australien, Indonesien, Russland und der Mongolei.

Potenzielle Anlagechancen durch die Wiederbelebung der Seidenstrasse

Wir meinen, dass Chinas BRI, die auf eine Wiederbelebung der historischen Seidenstrasse zielt, das Wirtschaftswachstum in Ostafrika, dem Nahen Osten und Europa ankurbeln und stärken könnte. Von den höheren Infrastrukturausgaben und der Ausweitung des regionalen Handels dürften die regionalen Rohstoffunternehmen im Metall- und Minensektor und der Energieindustrie am stärksten profitieren.

