Chinas Reformen erst auf halber Strecke

Die Chancen sind klein, dass sich der sino-amerikanische Handelsstreit mit einem sogenannten Gentlemen’s Agreement einfach aus der Welt schaffen lässt. Eine solche rechtlich nicht bindende Übereinkunft zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping könnte am Rand des G-20-Gipfels getroffen werden.

Denn wie in den vergangenen Monaten zunehmend klarer geworden ist, geht es im Konflikt nicht mehr nur um den Abbau des US-Handelsdefizits, sondern um den Kampf zweier Rivalen um die weltweite wirtschaftliche und auch geostrategische Vormachtstellung.

Dominante Staatskonzerne

Geschürt wurde der Streit durch die von Xi vorangetriebene «Made in China»-Kampagne, in der hochsubventionierte und von der internationalen Konkurrenz geschützte Staatskonzerne oder staatsnahe Unternehmen eine Schlüsselrolle spielen sollen. Das Reich der Mitte soll dabei in praktisch allen Industrien weltweit an die Spitze vorrücken. Es bleibt offen, ob es bei einem friedlichen Wettbewerb der Systeme bleibt oder ob die Rivalität in einem ruinösen Konflikt eskalieren wird. China könnte zur Entspannung des Streits beitragen, indem es – wie von den USA gefordert – tiefgreifende wirtschaftliche und auch soziale Reformen anpackt.