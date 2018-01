Chinas Rückkehr zu alter Grösse

Es ist eine der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten der letzten Dekaden. China hat es geschafft, binnen kürzester Zeit von einer rückständigen Planwirtschaft zur globalen Konjunkturlokomotive aufzusteigen. Zu einer Nation, die – wenn nicht militärisch, so doch ökonomisch – die USA bald an der Weltspitze ablösen dürfte. Wer sich der kurzfristigen, westlich geprägten Perspektive entledigt, muss allerdings anerkennen: Bereits über mehrere Jahrhunderte hinweg – das zeigen Daten des britischen Forschers Angus Maddison – dominierte China die Weltwirtschaft. Das Reich der Mitte kehrt nun also bloss zur alten Führungsrolle zurück.

