Chinas Tech-Konzerne im Visier der Ermittler

Der Zeitpunkt könnte kaum unglücklicher gewählt sein: Nur wenige Tage nach dem Börsendebüt des chinesischen Mitfahranbieters Didi haben chinesische Behörden seine Software aus den App Stores nehmen lassen. Sie werfen dem Uber-Rivalen den unzureichenden Schutz der Daten von Kunden vor. Didi erwartet nun einen Umsatzverlust. Der schärfere Kurs gegen Tech-Konzerne findet in Didi das nächste Opfer. Investoren sind verunsichert.

Didi Chuxing Technology ist im Sommer 2012 an den Start gegangen. Gründer Cheng Wei führt das Unternehmen noch heute. Wie US-Rivale Uber bietet Didi über ihre App Transportdienste an, sei es die Möglichkeit, ein Taxi zu rufen, einen Privatwagen oder ein Fahrrad. Spätestens seit der Übernahme des Chinageschäfts von Uber im Jahr 2016 gilt Didi als führender Anbieter im Reich der Mitte. Mit der entsprechenden Macht. So ist das Unternehmen bekannt dafür, die Daten seiner Fahrzeuge mit modernsten Technologien auszuwerten. Es sammelt unter anderem Informationen, wo eine Fahrt gestartet wurde, die Zahl der Personen, wohin es ging und welche Probleme es unterwegs auf der Strasse gegeben hat. Didi ist inzwischen auch in anderen Ländern tätig, in Neuseeland zum Beispiel oder in Südafrika.

Vorstoss mit Ansage

Der Vorstoss der chinesischen Internetaufsichtsbehörde kommt nicht unerwartet. Schon im Frühjahr hatte die Cyberspace Administration of China mehr als dreissig Internetfirmen in den Fokus genommen, darunter neben Didi auch die TikTok-Anbieterin Bytedance sowie die Suchmaschine Baidu und die E-Commerce-Plattform JD.com. Im Rahmen der Ermittlungen kam es zu Durchsuchungen von Büros und Befragungen von Managern, wie unter anderem aus den Unterlagen zum Börsengang von Didi hervorgeht.