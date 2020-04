Chinas Tech-Unternehmen trotzen Covid-19

In ganz China ruht während des traditionellen Neujahrs für über eine Woche die Arbeit. Jedes Jahr kehren Hunderte Mil­lionen von Chinesen in ihren Heimatort zurück. Die jeweils weltweit grösste Reisewelle war auch der Grund, warum sich die Ende 2019 in der zentralchinesischen Wirtschaftsmetropole Wuhan ausgebrochene Krankheit so rasend schnell in der ganzen Welt verbreitet hat.

Allerdings ist dieses Jahr selbst im Epizentrum der Pandemie während und nach dem Neujahr das Wirtschaftsleben nicht ganz zum Stillstand gekommen. Selbst auf dem Höhepunkt der Gesundheitskrise und der damit verbundenen Isolationsmassnahmen liefen in Wuhan nicht nur die ­Spitäler auf Hochtouren.