«Chinas Wachstum gewinnt an Qualität»

Herr Kräuchi, treibt der immer noch ungelöste Handelsstreit zwischen China und den USA die Weltwirtschaft in eine Rezession?

Bedenken solcher Art tragen derzeit zur erhöhten Volatilität an den globalen Börsen bei. Doch es gibt klare Zeichen, die auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hinweisen. Fortschritte gibt es etwa in den Verhandlungen über die weitere Marktöffnung Chinas oder den besseren Schutz des geistigen Eigentums. Das gibt den Aktien chinesischer Unternehmen Aufwind.

In welchen Bereichen sind die Hürden für eine Einigung am grössten?

In der Frage nach der Rolle von Staatskonzernen liegen die Positionen sehr weit auseinander. Die USA fordern die Abschaffung der Sonderbehandlung für die chinesischen Staatsunternehmen. Dieser Forderung wird Peking nicht nachkommen. Doch auch in dieser Frage dürfte schlussendlich ein Kompromiss gefunden werden.