Woher das einzigartige Wachstum in China kommt

Es ist bemerkenswert. 18,3% – so viel ist die chinesische Wirtschaft im Quartal bis Ende März gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen. Das kommt nicht unerwartet: Ökonomen haben im Mittel ein Wachstum von 18,5% prognostiziert. Diese Rekordexpansion ist eine Erholungsbewegung. Gemäss offiziellen Zahlen war das Bruttoinlandprodukt (BIP) vor einem Jahr wegen des Ausbruchs des Coronavirus um 6,8% eingestürzt – der grösste Einbruch seit der Mao-Ära.

Für das Gesamtjahr nehmen die Analysten von HSBC an, dass die chinesische Wirtschaft ein Wachstum von 8,5% erreichen wird – als Erholung vom niedrigen Jahreswachstum 2020 von 2,3%. Umso erstaunlicher ist es, dass Peking für 2021 ein relativ niedriges Wachstumsziel von «6 bis 6,5%» anpeilt – Beobachter nehmen an, dass dies ein Signal an die Lokalregierungen ist, die Wachstumsförderung nicht zu übertreiben.