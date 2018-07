Chinas zweifelhafte Daten

Jüngste chinesische Daten – so der Einkaufsmanagerindex der verarbeitenden Industrie, zum Einzelhandel oder zu den Sachinvestitionen – weisen darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt. Diese Erwartung spiegelt sich auch in der Schwäche des Yuans oder in der Performance der chinesischen Börsen. Der Shanghai Composite Index hat seit Anfang Jahr über 15% verloren.

Gegen den allgemeinen Trend scheinen die Gewinne des Industriesektors zu laufen, die gemäss dem nationalen statistischen Büro in den ersten fünf Monaten gemessen am Vorjahreszeitraum 16,5% auf 2,7 Bio. Yuan (400 Mrd. Fr.) gestiegen sind. Doch diese kürzlich veröffentlichten Zahlen wurden von Anfang an mit Skepsis aufgenommen. Das auch, weil selbst Premierminister Li Keqiang einst sagte, er traue offiziellen Statistiken nur halb. So würden etwa die Stromproduktion oder auch der Güterverkehr auf der Schiene ein getreueres Bild der Wirtschaftslage abgeben als das offiziell ausgewiesene Bruttoinlandprodukt.

Bei näherem Hinsehen sind die von Januar bis Mai erwirtschafteten Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen nicht so beeindruckend, wie es das von den Statistikern errechnete Wachstum von über 16% glauben machen will. Das zeigt sich schon einmal daran, dass sich der für die ersten fünf Monate 2017 ausgewiesene kombinierte Gewinn auf 2,9 Bio. Yuan belaufen hatte.

Wer wissen will, wie das möglich ist, muss die dazu gehörende Fussnote zu der vom statistischen Amt angewendeten Methodologie lesen. Wie es heisst, sind in der Erhebung nur solche Unternehmen erfasst worden, die aus ihrer Kernaktivität einen Umsatz von über 20 Mrd. Yuan erarbeiten. Nachdem die Regierung Ende 2016 den Überkapazitäten in der verarbeitenden Industrie den Kampf angesagt hatte, ist die Zahl der erfassten Unternehmen dieses Jahr gegenüber 2017 deutlich gefallen.

Ein direkter Vergleich der Zahlen ist damit – wie bei vielen amtlichen Statistiken – wenig aussagekräftig. Das heisst auch, dass in China viele der Zahlen Probleme nicht offenlegen, sondern vielmehr vertuschen. Dem müssen jedoch nicht immer schlechte Absichten zugrunde liegen.

Chinas Wirtschaft durchläuft seit drei Jahrzehnten einen rasanten Strukturwandel, mit dem die Statistiken einfach nicht mithalten können. Zudem bleiben in China wie in allen Schwellenländern die Grenzen zwischen der Schattenwirtschaft und den offiziell erfassten Aktivitäten verschwommen.

Statistiken sind indes oft vor allem deshalb wenig aussagekräftig, weil sie willentlich beschönigt worden sind. Das kommt zwar auch in anderen Ländern vor, doch in einem autoritär regierten Staat wie China sorgt die Allmacht der Behörden dafür, dass amtliche Angaben selten von mutigen Bürgern, Forschern oder Journalisten offen hinterfragt werden. Solange das der Fall ist, gilt es, chinesische Statistiken nur unter grossen Vorbehalten zu geniessen.