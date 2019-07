Chinesen lieben Chanel und Louis Vuitton

In der Welt von Uhren, Schmuck und Luxus geht nichts ohne die Chinesen. In den kommenden zehn Jahren sollen mehr als 70% des Wachstums europäischer Luxusmarken auf das Konto Chinas gehen. Für Schweizer Hersteller von Luxusgütern wie Swatch Group und Richemont ist deshalb von besonderer Relevanz, welche Luxusmarken im Reich der Mitte in der Gunst der Konsumenten stehen. Denn beide haben aktuell mit schwächelnder Nachfragedynamik zu kämpfen.

In einer Auswertung der Social-Media-Aktivitäten der in China weit verbreiteten Plattformen Baidu (vergleichbar mit der Google-Suchmaschine) und Weibo (ähnlich wie Twitter) haben die Analysten der Investmentbank Morgan Stanley die Luxusmarken Louis Vuitton, Chanel, Hermès und Moncler als unter chinesischen Internetnutzern besonders populär identifiziert. Im Gegensatz dazu befinden sich Gucci und Yves Saint Laurent auf dem absteigenden Ast.