Chinesische Aktien im freien Fall

Titel chinesischer Unternehmen, die an der Börse Schanghai oder Shenzhen kotiert und in Yuan denominiert sind. Dieses Titelsegment ist anders als das der B-Aktien für einheimische Anleger reserviert. Aus dem Ausland haben nur qualifizierte Institutionelle, die über eine Lizenz als Qualified Foreign Institutional Investor verfügen, in beschränktem Rahmen Zugang.

Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Terminbörsen

Marktplätze, an denen Futures und Optionen gehandelt werden. Zu den bekanntesten zählen: Chicago Board of Trade (CBOT) und Chicago Mercantile Exchange (CME) – beide gehören zur CME Group –, Eurex (Tochter der Deutschen Börse und der SIX ), London International Financial Futures and Options Exchange (Liffe, Tochter von Nyse Euronext), Chicago Board of Options (CBOE), International Securities Exchange (ISE) – Tochter der Eurex –, New York Mercantile Exchange (Nymex), Intercontinental Exchange (ICE) und New York Board of Trade (Nybot), Tochter der ICE.

