Chinesische Expansionsgelüste

Er wird wegen seiner Investitionsstrategie gerne als Warren Buffet Schanghais bezeichnet: Guo Guangchang (53) ist Multimillionär und leitet das grösste chinesische privat kontrollierte Konglomerat Fosun International. Ähnlich wie die Gesellschaft der US-Investorenlegende, Berkshire Hathaway, investiert es in unterbewertete Unternehmen. So ist Fosun zu einer global aktiven Gruppe gewachsen. Sie umfasst insbesondere Pharmaunternehmen und Kohleminen in China, den französischen Touristikkonzern Club Méditerranée, die israelische Medtech-Firma Alma und den englischen Fussballklub Wolverhampton Wanderers. Diesen führte Guo mithilfe von Grossinvestitionen aus der zweiten englischen Liga in die Premier League. Fosun erwirtschaftete 2018 rund die Hälfte seines Gesamtumsatzes in Höhe von 16,5 Mrd. $ im Ausland.

