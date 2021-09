Chronext startet den IPO-Countdown

Bereits ab dem 8. Oktober dürften die Aktien von Chronext an der SIX gehandelt werden. Aus dem Börsengang erhofft sich der Onlinehändler von Uhren einen Bruttoertrag von 152 bis 200 Mio. Fr. Ausgegeben werden 9,52 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dazu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,42 Mio. Titeln aus dem Besitz der bestehenden Aktionäre, was das Angebotsvolumen auf maximal 230 Mio. Fr. erhöhen würde. Die Preisspanne wurde auf 16 bis 21 Fr. je Anteil festgelegt. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 6. Oktober. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an