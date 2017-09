CI Com rutscht wieder in die roten Zahlen

(AWP) Die an der SIX kotierte Genfer Beteiligungsgesellschaft CI Com (CIE 3.8 -2.56%) ist im ersten Halbjahr 2017 wieder in die roten Zahlen gerutscht. Laut einer Mitteilung vom Sonntag lag der ausgewiesene Verlust bei 0,48 Mio. Fr., nach einem Überschuss von 0,66 Mio. Fr. im Vorjahr.

In der Vorjahresperiode hatte CI Com vor allem von einem deutlich verbesserten Finanzergebnis profitiert. Im ersten Semester 2017 resultierte aber wieder ein negatives Finanzergebnis von 0,43 Mio. Fr. Das Betriebsergebnis lag mit -0,05 Mio. Fr. weiterhin knapp in der Verlustzone.

Rückstellung auf ADC

Ci Com bildete in der Berichtsperiode eine Rückstellung auf ihrer Beteiligung an der Alliance Développement Capital SIIC (ADC) in Höhe von 420’000 Fr.

Das Beteiligungsportfolio von CI Com umfasst weiterhin einen Anteil von 10,13% am Kapital und an den Stimmen von ADC sowie einen Anteil von 14,52% an der luxemburgischen Investmentgesellschaft Zenessa SA.