Cicor knüpft an Zeit vor Krise an

Mit den Zahlen für das erste Halbjahr übertrifft Cicor die Guidance, die der Elektronikhersteller selbst Mitte Juni abgegeben hat. Erwartet wurde ein Umsatzplus von mindestens 5%, der operative Gewinn auf Stufe Ebit werde 40% oder mehr steigen bei einer Marge von mindestens 5%. Nun präsentierte Cicor am Donnerstag einen Umsatz von 116,7 Mio. Fr. (+7%), einen Ebit von 6,6 Mio. Fr. (+63%) und eine Ebit-Marge von 5,7%. Unterm Strich verdreifachte sich der Gewinn auf 5,2 Mio. Fr.

Damit arbeitet sich das Unternehmen vielversprechend aus dem Krisenjahr 2020 heraus und knüpft auch dank Kostendisziplin an das erste Semester 2019 vor der Coronapandemie an. Das Umsatzwachstum fand vor allem in der Division Electronic Solutions statt, wo der Umsatz 9,3% zulegte und der Ebit das Vorkrisenniveau überstieg. Vor allem in der Region Asien will Cicor laut CEO Alexander Hagemann wachsen. In der Division Advanced Microelectronics and Substrates stagnierte zwar der Umsatz, durch Kostendisziplin konnte aber das Ergebnis auf Stufe Ebit markant um 17% gesteigert werden.

Gebremst durch Knappheit

Gebremst wird Cicor von der anhaltenden Verknappung auf dem Markt für Halbleiterbauelemente und andere Vormaterialien. Das habe dazu geführt, «dass der Umsatz nicht noch weiter gesteigert werden konnte», teilte das Unternehmen mit. «Das erste Halbjahr war höchst erfreulich, aber auch höchst anspruchsvoll», sagte Hagemann an der Ergebnispräsentation. Cicor rechnet aber damit, dass sich die Situation Ende des Jahres entspannen wird.