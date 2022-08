Cicor wächst stärker als erwartet

Inflation und Lieferkettenproblemen zum Trotz: Dem Komponentenhersteller Cicor aus Bronschhofen (SG) läuft es rund – dafür spricht auch der diese Woche an Land gezogene Grossauftrag über 30 Mio. Fr. aus der Flugzeugindustrie. Das KMU ist auf die Herstellung von Leiterplatten, Hybridschaltungen sowie Electronic Manufacturing Services (EMS) spezialisiert, die für die Produktion einer Vielzahl elektronischer Geräte nötig sind. Cicor ist über die Jahre stark über Akquisitionen gewachsen. So spiegeln auch die Semesterzahlen die Unternehmensstrategie, die stark auf anorganisches Wachstum setzt. Erst Ende April wurde mit SMT Elektronik die letzte Übernahme durchgeführt. Auch die Betrachtung der rein organischen Geschäftsentwicklung ist mit einem Umsatzplus von 15,4% erfreulich, zumal Cicor einräumt, ebenfalls unter der Kapazitätseinschränkungen der Chiphersteller, China-Lockdowns und hohen Einkaufspreisen zu leiden. Ohne diese Einschränkungen wäre gar schnelleres Wachstum möglich gewesen. Dennoch sei das Bestellverhalten der Kunden langfristig, und auch die Book to Bill Ratio von 1,15 (VJ: 1,2) – also das Verhältnis von neuen Aufträgen zum Umsatz – steht für ein volles Orderbuch. Weiterhin ist die Division EMS das Zugpferd des Unternehmens mit einem Umsatzbeitrag von 85%, das zweite Standbein AS (Advanced Substrates – Leiterplatten und Dünnfilmsubstraten) spielt eine untergeordnete Rolle. Die Akquisitionstätigkeit wirkt sich zwar buchhalterisch negativ auf den Gewinnausweis aus, mitunter die Aktivierung von Goodwill belastet. Die operative Gewinnkraft (Core-Ebit) ist aber solid und auch der (Core-)Gewinn wurde praktisch auf Vorjahresniveau gehalten. Der Jahresausblick geht derweil von einem Umsatz deutlich über dem Vorjahr aus, die Profitabilität soll sich im angestammten Bereich bewegen. Mit Cicor-Aktien konnten Anleger in diesem Jahr – wie auch in den vergangenen – kaum Geld verdienen. Auf eine Dividende wird wegen der Akquisitionsstrategie verzichtet. Die Papiere bleiben für Privatanleger auch wegen der geringen Handelsvolumen wenig geeignet.