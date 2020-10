Die Aktie im Blickpunkt

Stundenlang drinnen sitzen, den Nachos-Atem des Nachbarn im Nacken: Coronaviren dürften nach medizinischen Erkenntnissen in Kinosälen ein leichtes Spiel haben. Deshalb stellten Kinos rund um die Welt für Wochen bis Monate den Betrieb ein. Und noch immer müssen in zwei bevölkerungsreichen US-Bundesstaaten Filmliebhaber mit dem Home Cinema vorliebnehmen. In New York und Kalifornien ist es den Betreibern auf unbestimmte Zeit untersagt, den Vorhang hochzuziehen.

Das hat Folgen: Neun von zehn Cineworld-Kinos an rund 670 Standorten in den USA und Grossbritannien schliessen – ob sie je wieder öffnen werden, ist unklar. Dies hat der zweitgrösste Kinobetreiber der Welt am Wochenende bekanntgegeben. Kurz zuvor hatten die Produktionsfirmen angekündigt, den Kinostart des neusten James-Bond-Films, mit dem Briten Daniel Craig als Agent 007, erneut hinauszuzögern. Neu soll der Film im Frühjahr 2021 auf die Leinwand kommen. Zu Beginn der Coronakrise war der Auftakt auf November 2020 verschoben worden.

Das Fehlen von Premieren von Hollywood-Streifen erschwert es laut Cineworld (CINE 25.61 -35.03%) zusätzlich, die Säle zu füllen. Denn infolge der Hygiene- und Abstandbestimmungen kommen auch nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in vielen US-Staaten und anderen Ländern noch deutlich weniger Besucher in die Kinos als vor der Krise.

Die Anleger trennten sich am Montag massenhaft von den in London kotierten Aktien. Zum Handelsauftakt verloren Cineworld zwischenzeitlich nochmals gegen die Hälfte ihres Werts und fielen unter 16 Pence. Im Handelsverlauf dämmten sie den Verlust etwas ein. Dies, nachdem sie seit Anfang Jahr bereits mehr als 80% eingebüsst hatten.

Zum ersten Halbjahr 2020 hatte der einstige Überflieger an der Londoner Börse einen Vorsteuerverlust von 1,6 Mrd. $ bekanntgegeben – bei einem Umsatz von noch 712 Mio., nach rund 2,1 Mrd. $ im Vorjahr. Weniger als 50 Mio. Besucher verirrten sich noch in die Cineworld-Komplexe. Das entspricht etwas mehr als einem Drittel des Vorjahreswerts.

Um den Mittelabfluss zu bewältigen, nahm das Unternehmen kräftig Geld auf: Die Verschuldung betrug per Ende Juni rund 8,2 Mrd. $. Nun gebe es keine Alternative als die Schliessung der Kinos, sagte CEO Mooky Greidinger zu Sky News. «Aus Liquiditätssicht verlieren wir mehr Geld, wenn wir offen haben.» Die Schliessung sichere die Zukunft des Unternehmens. Rund 45’000 Angestellte stehen vor dem Jobverlust.

Die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus treffen in den USA eine ohnehin schon kriselnde Branche: Die Zahl der Kinobesucher ist dort seit Jahren rückläufig. Im Kinosterben sah Cineworld bisher ihre Chance. 2017 übernahmen die Briten die US-Kinokette Regal für 3,6 Mrd. $ – und verschafften sich damit auch Zugang zum dortigen Markt. Im Jahr darauf erwirtschaftete der Konzern einen Rekordumsatz. Mehr als 300 Mio. Eintritte wurden verzeichnet. Der Aktienkurs erreichte im April 2019 beinahe das Höchst von zwei Jahren davor. Seither ging es nur noch bergab.