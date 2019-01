Citigroup macht Milliardengewinn

(Reuters) Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben der Citigroup im vierten Quartal zugesetzt. Dank Einsparungen stieg der bereinigte Gewinn im Schlussquartal zwar um 14% auf 4,22 Mrd. $, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Die Konzernerträge sanken jedoch um 2% auf 17,1 Mrd. $. «Ein volatiles viertes Quartal hat einige unserer marktsensiblen Bereiche getroffen, insbesondere den Anleihenhandel», sagte Citigroup-Chef Michael Corbat.

Im Anleihenhandel brachen die Erträge um 21% ein – ein schlechtes Omen auch für die Deutsche Bank (DBK 7.486 0.32%), die in dem Geschäft traditionell stark vertreten ist. Citigroup-Aktien verloren vorbörslich rund 2%.

Im Gesamtjahr 2018 fuhr Citigroup einen Gewinn von 18 Mrd. $ ein – mehr als die Deutsche Bank an der Börse wert ist. 2017 hatte die Wall-Street-Bank noch einen Verlust von 6,8 Mrd. ausgewiesen. Damals hatte ein Einmaleffekt aus der US-Steuerreform, die den Wert von Verlustvorträgen aus der Finanzkrise minderte, das Ergebnis belastet. Doch insgesamt sind die Folgen der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump positiv für die Branche: Die auf 21% von 35% gesunkene Körperschaftssteuer kurbelt die Gewinne der Citigroup und der Konkurrenten an. Zudem profitieren die Wall-Street-Häuser von den steigenden US-Zinsen und der robusten Kreditnachfrage.

Citigroup-Chef Corbat zeigte sich zuversichtlich, 2019 das Ziel einer Eigenkapitalrendite (RoTCE) von zwölf Prozent zu erreichen. Im vergangenen Jahr schaffte Citi 10,9%, etwas mehr als erwartet.

Die Citigroup eröffnete den Bilanzreigen der US-Banken. Am Dienstag legen JPMorgan und Wells Fargo ihre Zahlen vor, am Mittwoch folgen Bank of America (BAC 26.55 0.68%) und Goldman Sachs (GS 179.91 0.67%). Morgan Stanley (MS 42.88 0.94%) präsentiert seine Bilanz am Donnerstag. Etwas länger müssen sich die Anleger der Deutschen Bank gedulden: Sie will ihre Ergebnisse am 1. Februar veröffentlichen.