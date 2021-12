CITY werden ab heute an der SIX gehandelt

(AWP) Die Aktien des Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund werden unter dem Tickersymbol «CITY» am heutigen 13. Dezember 2021 erstmals an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Die im Oktober angekündigten Börsenpläne werden damit wie geplant umgesetzt.

Mit der SIX Kotierung wird der Publikumsfonds auch in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen, wie die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG am Montag mitteilte.

Lanciert wurde der Swiss Central City Real Estate Fund im Dezember 2018. Der Fonds investiert seither in Liegenschaften an guten Lagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz. Aktuell weist sein Portfolio einen Marktwert von über 400 Mio. Fr. aus.

Die Fondsleitung will das Immobilienportfolio weiterhin gezielt ausbauen. Massgebende Kriterien für die Investitionen sind jeweils eine zentrale Lage der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabile Cashflows und ein an die Bedürfnisse der Mieter gerichtetes Produkteprofil.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist aktuell eine Ausschüttung von rund 2,50 Fr. je Fondsanteil vorgesehen (VJ 2,10 Fr.). Mit dem Ausbau des Liegenschaftenportfolios und dem Abschluss neuer Projekte soll die Ausschüttung auch in Zukunft weiter erhöht werden.