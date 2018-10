Clariants neue Führung steht

Clariant hat mit der Beteiligungsnahme des saudischen Petrochemiekonzerns Sabic nicht nur die Strategie überarbeitet und sich höhere Ziele gesetzt. Der Spezialchemiekonzern nimmt den nächsten Abschnitt seiner Geschichte auch mit einer umgebildeten Unternehmensführung in Angriff.

Verwaltungsrat (VR) und Geschäftsleitung haben Veränderungen erfahren. Die Neuordnung des VR und alle damit zusammenhängenden Traktanden wurden an der a. o. Generalversammlung von Clariant am Dienstag von den Aktionären gutgeheissen; 70,1% der Stimmen waren anwesend. Ebenfalls per 16. Oktober ging das Amt des CEO von Hariolf Kottmann an Ernesto Occhiello über. Occhiello hatte zuvor die Sabic-Einheit Specialties geleitet.