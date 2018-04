Clariant beziffert Wachstumsplan für Nordamerika

(AWP) Der Chemiekonzern Clariant (CLN 23.09 3.4%) konkretisiert seine Wachstumsabsichten in Nordamerika. Bis ins Jahr 2021 soll der Umsatz auf rund 2 Mrd. $ steigen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Im vergangenen Jahr erreichte das Unternehmen in den USA und Kanada laut den Angaben Verkäufe von rund 1,25 Mrd. $. Konkret soll also innert vier Jahren ein Plus von 60% resultieren.

Erreichen will dies das Unternehmen mit einer Wachstumsstrategie, die massgeschneiderte Angebote etwa in den Bereichen Katalysatoren, Ölförderung- und Bergbau, Additive sowie Pigmente bereitstelle. Zudem sollen die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ausgebaut werden, und es seien Investitionen von 250 Mio. $ unter anderem zur Ausweitung der Fertigungskapazitäten geplant, schreibt das Unternehmen weiter.

Aktuell hat das Unternehmen in Nordamerika gut 50 Niederlassungen, darunter drei F&E-Zentren und sechs Innovationszentren, und beschäftigt dort über 2’400 Mitarbeiter. Damit sei Clariant bereits heute ein bedeutender Spezialchemieanbieter auf diesem Markt, wird betont.

