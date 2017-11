Clariant: Das sagen Analysten

(AWP/GRI) Das Spezialchemieunternehmen Clariant (CLN 26.51 -0.34%) folgt den Forderungen von Grossaktionär White Tale nicht. Dennoch sieht es Handlungsbedarf. Es will Anfang 2018 berichten, wie die neue Strategie aussehen soll. Das sagen die Analysten dazu:

Morgan Stanley: In der Mitteilung an die Medien lässt Clariant keine Zweifel daran, dass die oppositionelle Aktionärsgruppe auf eine Zerschlagung des Unternehmens hinarbeitet. Der Verwaltungsrat geht deshalb in die Offensive und will Anfang kommenden Jahres über die zukünftige Strategie informieren. Das Management wehrt sich gegen eine Zerschlagung des Unternehmens, stellt Analyst Paul Walsh von Morgan Stanley (MS 49.27 0.37%) fest.

Vontobel: Vontobel-Analystin Lorena Zini zufolge könnte etwa ein Verkauf der Sparte Masterbatches zum Plan gehören, der vorgestellt werden soll. Der Erlös könnte in Aktienrückkaufe und ins eigene Geschäft mit Spezialchemikalien gesteckt werden. Ferner könnten weitere Kostensenkungen angekündigt sowie ein noch stärkerer Fokus auf Forschung und Entwicklung gelegt werden. Zini rechnet mit einem “überzeugenden” Wachstums- und Wertschöpfungsplan – Clariant habe richtig entschieden.

Kepler Cheuvreux: Christian Faitz von Kepler Cheuvreux trauert derweil noch immer dem gescheiterten Zusammenschluss mit Huntsman nach. Dennoch wähnt er das Management von Clariant grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Mit Blick auf White Tale sei weiterhin fraglich, welche Ziele der Investor verfolge. Im Hinblick auf das Strategie-Update vom Januar erhöht Faitz das Kursziel auf 30 von 26 CHF.

ZKB: White Tale und Clariant waren und sind sich nicht einig, so lautet die Erkenntnis des für die Zürcher Kantonalbank tätigen Philipp Gamper. Seines Erachtens sieht es nach einem längeren Kräftemessen zwischen den beiden Parteien aus, was er aus operativer Sicht nicht gerade als förderlich einstuft. Gemäss Gamper wäre eine Einigung mit dem Grossaktionär hilfreich, auch wenn sie in weiter Ferne zu liegen scheine.

Baader-Helvea: Markus Mayer von Baader-Helvea liefert Zahlenmaterial zum möglichen Ausgang des Zwists. Sollte Clariant eigenständig bleiben, errechnet er einen fairen Wert zwischen 21 und 28 CHF je Aktie. Bei einem Verkauf des gesamten Unternehmens geht der Analyst von um die 30 CHF und bei einer Zerschlagung in einzelne Geschäftsbereiche sogar von bis zu 35 CHF je Aktie aus. Eine Zerschlagung brauche jedoch Zeit, fügt er an.