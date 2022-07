Clariant ernennt Judith Bischof zur Leiterin der Rechtsabteilung

(AWP) Clariant (CLN 17.50 +0.40%) hat Judith Bischof per 1. September 2022 zur Leiterin der Rechtsabteilung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Alfred Münch an, der in den Ruhestand geht.

Als General Counsel und Head Group Legal Services werde sie auch dem neu gegründeten «Executive Leadership Team» angehören, teilte der Chemiekonzern am Mittwoch mit. Bischof war in den letzten zehn Jahren General Counsel bei Ascom (ASCN 6.52 +2.84%) und anschliessend bei Ruag International.