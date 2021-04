Clariant expandiert in China mit neuer Fabrik

(AWP) Der Chemiekonzern Clariant (CLN 19.30 +1.82%) eröffnet in China eine neue Fabrik. Diese wird Clariant gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Tiangang betreiben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die neue Produktionsstätte sei das Herzstück der Kooperation mit Beijing Tiangang Auxiliary (Tiangang), einem in Privatbesitz befindlichen Hersteller und führenden Anbieter von Leichtstabilisatoren in China.

Die Anlage befindet sich in der Cangzhou National Coastal-Port Economy & Technology Development Zone in Cangzhou (Provinz Hebei). Sie ermöglicht es Clariant und Tiangang, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen und die wachsende Nachfrage in China nach hochwertigen Prozess- und Lichtstabilisatoren aus lokalen Wachstumsbranchen wie der Automobil-, Textil- und Lackindustrie noch besser zu bedienen.

China stelle eine wichtige Wachstumsregion dar und man sei bestrebt, die lokalen Produktions- und F&E-Kapazitäten weiter auszubauen, so Clariant. Neben der neu eröffneten Anlage in Cangzhou hat Clariant vor kurzem den neuen One Clariant Campus in Shanghai eingeweiht, zu dem auch ein eigenes China Innovation Center gehört.

Insgesamt sollte die derzeitige China-Strategie dazu führen, dass Clariant den Umsatz in China (Kerngeschäft) über das derzeitige Niveau von 402 Mio. Fr. im Jahr 2020 weiter steigern werde.