Clariant verdient mehr

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

So weit, so nicht schlecht. Die Zwischeninformationen des Spezialchemiekonzerns zu Umsatz und bereinigtem Ebitda sind durchwachsen. Das organische Umsatzwachstum war auch im dritten Quartal ansprechend; Latam, Nordamerika und Europa haben das Tempo im Grossen und Ganzen gehalten. Doch die Mengenausweitung hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr spürbar verlangsamt, und die Nachfrage in Asien hat sich markant abgekühlt. Dafür gelingt es inzwischen ganz gut, höhere Rohstoffkosten zu überwälzen. Zudem glänzt das Segment Care Chemicals, das Produkte für Konsumgüter und für industrielle Anwendungen herstellt. Demgegenüber fallen die jüngsten Zahlen zum Segment Catalysis eher enttäuschend aus. Alles in allem erfüllt das Gelieferte die Erwartungen von Analysten gerade noch so. Generell scheinen die ungünstigen Währungseffekte im dritten Quartal etwas unterschätzt worden zu sein – bei Clariant haben sie 3 Prozentpunkte Wachstum gekostet, per Ende Juni dagegen waren sie noch vernachlässigbar. Als eher unbefriedigend ist die Margenentwicklung einzustufen. Statt der an sich nötigen Steigerung hat es nur eine Stagnation gegeben, im dritten Quartal wie für die ersten neun Monate.