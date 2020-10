Clariant legt durchzogene Zahlen vor

Durchaus beachtlich, etwas rätselhaft und vielleicht auch darum nicht ganz befriedigend. So könnte man die jüngsten Informationen zum Geschäftsgang von Clariant – Zahlen zu Umsatz und Ergebnis (Ebitda) – in einer ersten Sichtung zusammenfassen. Fraglos beachtlich ist die alles in allem gut gehaltene Profitabilität. Für das dritte Quartal hatten Analysten im Schnitt allerdings eine (klar) höhere Marge erwartet, nicht zuletzt aufgrund der respektablen Leistung im zweiten und erwarteten Effekten aus dem Effizienzsteigerungsprogramm. Womit es nun etwas rätselhaft wird. Zur Präsentation des Halbjahresberichts Ende Juli sagte der geschäftsführende VR-Präsident Hariolf Kottmann zu FuW, das dritte und das vierte Quartal würden vermutlich schwächer als das zweite. Er rechnete damit, dass der Bedarf in verschiedenen Branchen abnehmen würde und dementsprechend schleichend weniger Aufträge hereinkommen. Das hat sich mit Blick auf das dritte Quartal bewahrheitet. Nicht nur die Marge ist zurückgegangen, auch der Umsatz liegt unter dem Stand vom Vorquartal, auch wenn er ein Hauch höher ausgefallen ist als von Analysten im Schnitt vermutet. Im Gegensatz dazu zeigen jedoch andere Unternehmen, auch solche aus der Chemie, eine teils deutliche sequenzielle Verbesserung in Q3. Ein Grund für diese untypische Entwicklung von Clariant könnte in der Sparte Natural Resources liegen. Neben verschiedenen konjunkturabhängigen Aktivitäten umfasst sie auch das wichtige Geschäft mit Ölfeldchemikalien. Etwas rätselhaft ist zudem, dass Clariant für das Schlussquartal «mit kleinen Verbesserungen gegenüber dem dritten» rechnet. Angesichts der zweiten Pandemiewelle würde man das eher nicht erwarten. Immerhin setzt das Unternehmen auch damit ein ermutigendes Zeichen – das allerdings erst bestätigt werden muss.

