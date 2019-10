Clariant profitieren von Verkaufsgerüchten

(AWP) Die Aktien des Chemiekonzerns Clariant (CLN 19.5 2.04%) springen am Donnerstag im Nachmittagshandel markant an und setzten sich unvermittelt an die Spitze des SMIM (SMIM 2529 0.09%). Getrieben wird der Titel von Spekulationen über einen möglicherweise schon bald bevorstehenden Verkauf der Division Masterbatches.

Als im vergangenen Juli die Pläne für die Schaffung eines gemeinsam mit dem Ankeraktionär Sabic gehaltenen Geschäftsbereichs auf Eis gelegt wurden, hatte Clariant die Absicht geäussert, nicht nur Teile der Division Masterbatches, dem Geschäft mit Farbgranulaten, zu verkaufen, sondern die gesamte Division.

Nun heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Clariant mit dem US-amerikanischen Spezialitätenhersteller PolyOne Corp in Gesprächen über einen Verkauf der Sparte sei. Der von Clariant angestrebte Erlös für das Geschäft liege bei 1,5 Mrd. $, so die Agentur, welche sich dabei auf in die Sache eingeweihte Personen berief.

Clariant selber wollte auf Anfrage von AWP keinen Kommentar zur Angelegenheit abgeben.

