Clariant streicht weitere tausend Stellen

Die heutige Ankündigung von Clariant ist keine echte Überraschung. Eher erstaunt, dass sie erst jetzt kommt. Durch sein Devestitionsprogramm wird das Spezialchemieunternehmen signifikant kleiner. Da muss auch der Kostenmantel angepasst werden. Mit den Produktionskosten, die mit dem Verkauf von Unternehmensteilen wegfallen, ist es nicht getan. Auch der Verwaltungsapparat und andere Teile der Organisation – Clariant selbst erwähnt in der Mitteilung regionale Organisationen und Serviceeinheiten – müssen angepasst werden. Wird dieser Kostenmantel zu wenig eingenommen, bleibt er im Vergleich zu den Einnahmen zu gross. Es entstehen sogenannte Remanenzkosten, die Profitabilität schwindet. Die nun angekündigten schmerzhaften Einschnitte deuten darauf hin, dass das bisher geplante Vorgehen nicht reicht. Das Marktumfeld ist natürlich auch keine Hilfe. Clariant hat sich im bisherigen Jahresverlauf zwar verhältnismässig gut geschlagen und die Marge wacker verteidigt. Dennoch sind die Volumen in den ersten neun Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode 8% zurückgegangen. Clariant ist wegen der Pandemiefolgen also noch zusätzlich geschrumpft. Der zusätzliche Druck vom Marktumfeld dürfte den Blick auf die Kostenstruktur weiter schärfen. In guten Zeiten wäre man da vielleicht nachlässiger. Auf mittlere Sicht sollte sich das auszahlen. Dazu kommt, dass das Management, zumindest vor den jüngsten Nachrichten zu Covid-Impfstoffen, eher skeptisch auf das kommende Jahr geblickt hat. Auch das dürfte die Dringlichkeit von Kosteneinsparungen erhöht haben. Das bereits laufende Effizienzsteigerungsprogramm wird gemäss Unternehmensangaben weitergeführt. Bislang haben Analysten eher gezweifelt, dass die Massnahmen genügen, um die ambitionierten Margenziele für die drei Sparten des fortgeführten Geschäfts zu erreichen. So gesehen ist das nun intensivierte Vorgehen gegen Remanenzkosten ein Schritt in die richtige Richtung.