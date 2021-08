Clariant übernimmt Beraca ganz

Die Vollübernahme des privaten brasilianischen Unternehmens Beraca von der Gründerfamilie klingt vielversprechend. Mit umgerechnet 15 Mio. $ Umsatz im vergangenen Jahr ist das Geschäft zwar klein. Es bietet aufgrund seiner Einzigartigkeit aber Potenzial – am Markt wie auch innerhalb der Clariant-eigenen Personal-Care-Aktivitäten, zu denen es gut passt. Die Produkte von Beraca basieren auf natürlichen, ökologisch nachhaltigen, biologisch zertifizierten und fair angebauten Rohstoffen aus der grossen Biodiversität des Amazonas-Gebiets. Das liegt weltweit im Trend. Die gewonnenen Pflanzenextrakte, Öle und Fette gehen in Pflege- und Schönheitsprodukte. Auch danach gibt es weltweit grosse Nachfrage, gerade auch in Brasilien, einem der dafür wichtigsten Märkte. Wie der Personal-Care-Sektor generell dürfte auch Beraca ein ziemlich konjunkturresistentes Geschäft sein, das für Clariant überdurchschnittliche Margen abwirft. Über Innovation aus Forschung und Entwicklung sollten sich die ohnehin guten Wachstumsperspektiven noch weiter verbessern lassen. Was Clariant sich die Aufstockung des Besitzanteils von 30 auf 100% kosten lässt, wird nicht gesagt, dürfte aber im nächsten Geschäftsbericht nachzulesen sein.