Clariant zeigt sich robust

Leichtes organisches Umsatzwachstum, leichte Steigerung der Profitabilität: An solche Robustheit der verschlankten Clariant könnte man sich gewöhnen. Eine Entwicklung in diesem Rahmen war in Analystenkreisen zwar erwartet worden, bemerkenswert ist sie dennoch in Anbetracht der weltwirtschaftlichen Lage und der Mühe einzelner Chemieunternehmen. Das auf drei Sparten reduzierte Portfolio scheint nicht nur eine trag- und entwicklungsfähige Basis zu bilden, es verschafft zwischen den einzelnen Geschäften auch einen guten Diversifizierungseffekt – Schwächen im einen werden werden durch andere ausgeglichen. Und doch: Schaut man etwas genauer hin, beschleichen einen da und dort Bedenken, die den Gesamteindruck trüben. Die Drittquartalsentwicklung in den Hauptmärkten Europa, Nordamerika und China deutet auf Abschwung hin, die als recht robust erachtete Sparte Care Chemicals leidet zunehmend unter deutlich abgeschwächter Nachfrage aus dem Industriesektor. Selbst der erfreulichen Entwicklung des zur Sparte Natural Resources gehörenden Geschäfts mit Ölfeldchemikalien will man nicht so recht trauen bei einem Ölpreis, der nicht vom Fleck zu kommen scheint. Mit Blick auf des vierte Quartal können so gewisse Bedenken aufkommen. Alles in allem muss man mit den Zahlen von Clariant jedoch zufrieden sein. Allfällige Anpassungen der FuW-Schätzung dürften gering ausfallen.

