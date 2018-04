Cloud-Boom macht SAP zuversichtlich

(Reuters) Der Softwareriese SAP will nach einem guten Jahresstart sein Wachstumstempo ankurbeln. «Wir gewinnen schnell Marktanteile dazu und übertreffen unsere schärfsten Konkurrenten ziemlich leicht», begründete Konzern-Chef Bill McDermott am Dienstag seine Zuversicht. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018 schraubte Europas wertvollstes Technologieunternehmen dank einer starken Nachfrage nach seinem Cloudangebot leicht nach oben. SAP profitiert vom milliardenschweren Zukauf der aufs Kundenmanagement spezialisierten US-Firma Callidus, mit der das Walldorfer Unternehmen dem schärfsten Rivalen Salesforce mehr Konkurrenz machen will. McDermott gab sich gewohnt selbstbewusst: «Wir sind stärker als Workday gewachsen, viel stärker als Salesforce und viel stärker als Oracle (ORCL 45.53 -0.59%).»

SAP ist vergleichsweise spät ins Cloudgeschäft eingestiegen und musste stark investieren, um zur Konkurrenz aufzuschließen. Neben Zukäufen steckten die Walldorfer viel Geld in die Entwicklung von neuer Software, die Transformation von Daten auf externe Server und in die Belegschaft. Dies belastete über viele Quartale die Marge, was nun aber ein Ende haben soll. Von Januar bis März kam der Konzern auf eine operative Marge von 23,5% nach 22,7% im Vorjahreszeitraum. «Mehr als erwartet», sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Das sei überraschend stark, urteilte Baader-Helvea-Analyst Knut Woller.

Die SAP (SAP 90.21 3.51%)-Aktie war mit einem Plus zum Handelsstart von 3,2% stärkster Dax-Gewinner. Es handelte sich um den größten Kurssprung seit eineinhalb Jahren. Allerdings gibt es für das SAP-Papier noch Luft nach oben: In den vergangenen zwölf Monaten büßte der Anteilsschein etwa 4% ein. Der deutsche Leitindex legte im gleichen Zeitraum gut 4% zu.

Cloud-Boom sorgt für Wachstum

Wie in den Quartalen zuvor erwies sich die Cloud-Sparte als Umsatztreiber, während das herkömmliche Lizenzgeschäft, wo hohe Gebühren vorab fällig werden, schwächelte. Von Januar bis März legte der Verkauf von Mietsoftware aus der Cloud währungsbereinigt um 31% zu und knackte mit 1,07 Mrd. € erstmals die Marke von 1 Mrd. Die Deutsche Bank (DBK 12.178 4.21%) hatte vorab ein Plus von mindestens 30% als Kaufsignal ausgegeben. Oracles Cloudgeschäft war zuletzt um 33% gewachsen.

Das Lizenzgeschäft fiel währungsbereinigt um 2% auf 625 Mio. €. Der Konzernumsatz stieg trotzdem um 9% auf 5,26 Mrd. €. Im Gesamtjahr will SAPnun auf Erlöse zwischen 24,8 und 25,3 Mrd. € kommen, statt der bisher in Aussicht gestellten 24,6 bis 25,1 Mrd. €, und hob die untere Spanne für das Betriebsergebnis leicht an. Jetzt wird mit 7,35 bis 7,5 Mrd. € gerechnet. Der Zuwachs zum Jahresstart wäre bilanziert in US-Dollar – wie es die Konkurrenz tue – deutlich höher ausgefallen, sagte Mucic. Die Eurostärke macht sich beim in den USA sehr aktiven SAP-Konzern deutlich bemerkbar.

SAP habe weltweit Marktanteile gewonnen, sagte der bestbezahlte Dax-Firmenchef McDermott. Das sei einfach nur «wow». Nun will SAP den Markt fürs Kundenmanagement (CRM) aufmischen und «wiedergewinnen». Laut den Marktforschern von Gartner wird das CRM-Geschäft, das von Salesforce dominiert wird, auch 2018 an der Spitze des Software-Markts stehen mit einem Wachstum von 16%.

Im Ringen um Neukunden stellte SAP auf Jahressicht mehr als 5000 Mitarbeiter ein und kommt nun auf eine Belegschaft von mehr als 91.000. Dieses Tempo werde sich verlangsamen, sagte Finanzchef Luka Mucic. Das dürfte sich auch bei den Kosten bemerkbar machen. Das Betriebsergebnis lag im ersten Quartal bei 1,235 Mrd. €, was einem währungsbereinigten Plus von 14% entspricht und die Erwartungen von Analysten übertraf.