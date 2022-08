CO2-Zertifikate auf Rekordjagd

Preisermittlung aus einer Sammlung von Aufträgen. Als Preis wird der Kurs festgestellt, zu dem der gewünschte Umsatz abgewickelt werden kann. Anleihen der Eidgenossenschaft werden in diesem Verfahren (Tenderverfahren) emittiert.

Supranationale Organisation (früher Europäische Gemeinschaft), in der 27 europäische Staaten zusammengeschlossen sind. Pfeiler ist die wirtschaftliche Integration. Die wichtigsten Errungenschaften sind der Binnenmarkt und der Euro .

Die EU will die Ziele des Kyoto-Protokolls über den Emissionshandel erfüllen. Das EU ETS durchlief von 2005 bis 2007 eine Testphase (Phase I), bevor 2008 die fünfjährige Periode begann, auf die sich das Kyoto-Protokoll bezieht (Phase II). Ab 2013 ist eine dritte Phase vorgesehen – unabhängig davon, ob ein Nachfolgewerk für das Kyoto-Protokoll gefunden wird oder nicht.

Ausgabe von Wertpapieren zwecks Beschaffung von Fremd- oder Eigenmitteln am Kapitalmarkt .

Längere Zeit anhaltende Kurssteigerungen an der Börse, auch Bull Market genannt. Gegenteil: Baisse .

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

