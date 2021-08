Coca-Cola ist weiter als PepsiCo

Coca-Cola wagt es erneut. Der amerikanische Getränkehersteller hat die Rezeptur eines beliebten Getränks verändert und versucht nun, die Kunden vom besseren Geschmack zu überzeugen. Die neue Version von Coke Zero Sugar – dem zuckerfreien Cola – soll sich geschmacklich noch mehr dem klassischen, zuckerhaltigen Coca-Cola annähern.

Eine Anpassung der Rezeptur ist nicht ohne Risiko. Das zeigt das Debakel von New Coke. 1985 versuchte Coca-Cola, aufgrund von Marktanteilsverlusten an Konkurrenten wie PepsiCo, den Geschmack von Coke zu verbessern. Obwohl New Coke gegenüber dem klassischen Coca-Cola und Pepsi-Cola in Blindtests überzeugen konnte, scheiterte die Markteinführung kolossal. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an