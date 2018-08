Coca-Cola kauft Kaffeehauskette Costa

(Reuters/AWP) Coca Cola steigt mit der milliardenschweren Übernahme von Costa Coffee in den heiss umkämpften Kaffeemarkt ein. Der US-Getränkekonzern übernimmt die Kaffeehauskette für umgerechnet 4,3 Mrd. € (3,9 Mrd. £) einschliesslich Schulden von der britischen Restaurant- und Hotelkette Whitbread. «Heissgetränke sind einer der wenigen Bereiche des gesamten Getränkemarktes, auf dem Coca Cola über keine weltweit bekannte Marke verfügt», sagte Coca-Cola-Chef James Quincey. Costa betreibt fast 4000 Cafes in Europa und China.

Limonadenhersteller versuchen seit längerem, Alternativen zu ihren zuckerreichen Getränken zu finden. So will der weltweite Branchenführer PepsiCo (PEP 112.44 0.43%) den israelischen Wassersprudler-Hersteller Sodastream übernehmen und legt dazu umgerechnet 2,8 Mrd. € auf den Tisch.

Zudem bauen sie das Geschäft mit Säften und anderen gesünderen Getränken aus. Sie reagieren damit auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein vieler Verbraucher und auf staatliche Vorschriften. In Grossbritannien etwa wurde eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke eingeführt, auch in anderen Ländern gibt es derartige Steuern. In Deutschland lehnte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner im April einen solchen Schritt jedoch ab.

Das Kaffeegeschäft gilt als Wachstumsmarkt – angetrieben durch die steigende Popularität von kleinen Spezialkaffeeläden, die nicht bloss normalen Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%) verkaufen, sondern Cappuccinos und Latte Macchiatos in verschiedenen Geschmacksrichtungen nach den Wünschen der Kunden.

Unterwegs sind die Konsumenten auch bereit, für ihren Kaffee deutlich mehr Geld auszugeben, als in den eigenen vier Wänden. Allerdings wächst die Konkurrenz, unter anderem durch kleine unabhängige Läden. Die weltweite Nummer eins, Starbucks (SBUX 53.621 0.98%), will deswegen Filialen im Heimatmarkt USA schliessen.

Whitbread hatte Costa 1995 für 19 Mio. £ gekauft und von einem kleinen Unternehmen mit 39 Cafes zur weltweiten Nummer zwei ausgebaut. Allein in Grossbritannien verfügt Costa über 2422 Filialen. Zuletzt kamen die ersten Niederlassungen in China dazu. Costa reagierte damit auf den verschärften Wettbewerb in Grossbritannien, wo Starbucks, Caffe Nero und tausende Kleinunternehmen ebenfalls ihr Stück vom Kuchen haben wollen. Whitbread will mit dem Verkaufserlös einerseits Schulden abbauen und den Pensionsfonds aufstocken. Andererseits soll die Hotelkette Premier Inn in Grossbritannien und Deutschland gestärkt werden. Die Whitbread-Aktien schnellten um 19% nach oben. Händler sagten, der Kaufpreis sei höher gewesen als erwartet.

Deal zwischen Nestlé und Starbucks

Die Transaktion kommt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe des Vermarktungsdeals zwischen dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé (NESN 81.38 0.2%) und Starbucks zustande. Der Konzern aus der Westschweiz hat sich für gut 7 Mrd. $ das Recht auf die weltweite Vermarktung sämtlicher Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks gekauft, mit Ausnahme der Starbucks-Cafés.

Mit den Starbucks-Produkten will Nestlé sein Kaffeeangebot in Nordamerika ausbauen. Der Nahrungsmittelmulti will nun die globale Expansion von Starbucks vorantreiben.