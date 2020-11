Coco Bonds von Piraeus Bank werden zu Aktien

Erneut soll eine Coco-Bankanleihe in Europa in Aktien umgewandelt werden – Emittent ist die griechische Piraeus Bank. Coco Bonds sind Pflichtwandelanleihen, die in Aktien getauscht werden, etwa wenn das Eigenkapital unter einen vordefinierten Wert fällt. Es handle sich um nachrangige Anleihen, die typischerweise von europäischen Grossbanken emittiert würden, um die Eigenkapitalbasis zu stärken, schreibt Daniel Björk, Spezialist für Coco Bonds bei Swisscanto Invest. 2017 wurden Coco Bonds von Banco Popular in Spanien in Aktien gewandelt, die Anleger verloren praktisch den gesamten Kapitaleinsatz.

Dieses Risiko wird gut entschädigt, Coco-Anleihen zahlen einen hohen Coupon. Dafür tritt der Investor als Versicherer auf für den Fall, dass das Eigenkapital des Schuldners zu stark abnimmt. So verbinden Coco das Risiko einer Aktie mit dem nach oben fixen Auszahlungsprofil einer Obligation. Sie ähneln strukturierten Produkten, konkret Barriereprodukten mit Coupon, denn auch dort agiert der Investor als Versicherer: Er trägt den Verlust, wenn der Kurs der unterliegenden Aktien abstürzt. Dafür erhält er einen gegenüber normalen Anleihen hohen Coupon.

Umstrittenes Instrument

Die Pflichtwandler sollen also die Stabilität der Banken verbessern, sie gelten als Erfolg der Finanzindustrie. Kritik äussert Thorsten Hens, Professor am Bankeninstitut der Universität Zürich. «Mit Coco Bonds wurde vermieden, dass die Banken ordentliche Rücklagen bilden. Die Alternative wäre, mehr Eigenkapital zu halten, das ist teurer. Coco kannibalisieren die Eigenkapitalhinterlegung. Das ist für die Banken angenehm», sagte Hens im FuW-Interview im Januar 2015.

Nationalbankpräsident Thomas Jordan hingegen sagte zwei Jahre davor im FuW-Interview, die Lösung des Too-big-to-fail-Problems basiere auf den beiden Eckpfeilern «höhere Puffer», um eine Krise zu vermeiden, und «ordentliche Abwicklung», um die Kosten zu reduzieren, falls eine Bank in Insolvenzgefahr geriete. Wenn die Abwicklung nicht möglich werde, müssten die Puffer erhöht werden. Jordan: «Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein solcher Puffer könnte mit einem grossen Betrag von Bail-in-fähigen Bonds oder von Coco Bonds gebildet werden.»

8% Coupon und hohes Risiko

Piraeus Bank emittierte 2015 Coco Bonds für gut 2 Mrd. €, um ihre Kapitalbasis zu stärken. Finanzhilfe kam damals vom griechischen Bankenrettungsfonds, dem Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), der die Zwangswandler nach wie vor hält.

Am 2. Dezember müsste Piraeus Bank den nächsten Coupon von 8% bezahlen, das sind 165 Mio. €. Falls er ausfällt, müssen die Cocos gemäss den Vertragsbedingungen in Aktien umgewandelt werden. Das droht, weil die Aufsichtsabteilung der Europäischen Zentralbank, der Single Supervisory Mechanism SSM, das Veto eingelegt hat. Die EZB will, dass die Bank Kapital bewahrt statt den Coupon zu zahlen.

Piraeus Bank argumentiert, ihre Kapitalquote sei deutlich höher als von der Aufsicht verlangt. Falls die Cocos aber gewandelt werden, steigt der Aktienkapitalanteil des hellenischen Rettungsfonds HFSF an der Bank von 26 auf 61%. Das Finanzinstitut würde de facto verstaatlicht. Bei der Piraeus Bank sind es diesmal nicht Anleger, sondern der Rettungsfonds, der als Versicherer einspringt.

Definitiv ist das Verbot der EZB noch nicht, es werden Gespräche geführt. Allerdings meldete die Bank am Montag, die EZB-Aufsicht habe ihr mitgeteilt, sie beabsichtige nicht, die Couponzahlung zu bewilligen. Den endgültigen Entscheid fällt der EZB-Rat, das sind die sechs Mitglieder des Direktoriums mit Präsidentin Christine Lagarde und die neuzehn Präsidenten der Notenbanken der Euroländer. Der Rat hatte vor drei Jahren Banco Popolar als ausfallgefährdet eingestuft, worauf der Abwicklungsmechanismus startete und die Bank von der grösseren Konkurrentin Santander übernommen wurde.

Piraeus Bank gehört zu den vier grössten Finanzinstituten Griechenlands. Tritt der Zahlungsausfall (Default) ein, seien andere Schuldtitel nicht betroffen, teilt die Bank mit. Die Kapitalbasis würde «deutlich gestärkt». Das ist wohl der Grund, weshalb die Prämie für Kreditversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) für vorrangige Schuldtitel der Bank gesunken ist. Coco Bonds haben sich insgesamt von der Coronakrise gut erholt, zeigt ein Referenzindex. Bankaktien hingegen liegen weit zurück.

Hybrid und mit der Lizenz zum Retten

Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertibles, Coco) sind in der Finanzkrise entstanden. Sie sollen in Notlage geratene Banken rasch und frühzeitig mit Eigenkapital versorgen. Zu diesem Zweck besitzen sie Merkmale von Anleihen und Aktien.

Heute werden nur noch AT1-Anleihen emittiert. Diese stark nachrangigen Hybridanleihen weisen keine Verfallslaufzeit auf und können nach mindestens fünf Jahren vorzeitig gekündigt werden (Call). Die nachfolgenden Call-Termine variieren: von drei Monaten bis fünf Jahre. Der Zins berechnet sich am Mid-Swap plus fixem Spread.

Wann ein Coco zur Verlustabsorption eingesetzt wird, entscheidet die Finanzaufsicht. Er wird dann in Aktien getauscht, oder der Nominalwert wird gekürzt. Als ­Auslöser gelten Trigger-Niveaus von 7 oder 5,125% resp. 5% Eigenkapitalquote. Der Regulator kann die Wandlung auch früher beschliessen oder andere Instrumente als Coco vorziehen. Bei AT1-Papieren darf auch der Coupon ausgesetzt werden. Bisher verloren Anleger ihren Einsatz nur 2017 mit Coco der spanischen Banco ­Popular. Auf den ­Coupon verzichten mussten Coco-Halter 2018 bei der griechischen Piraeus Bank.

Coco-Anleihen eignen sich primär für professionelle Investoren. Das liegt zum einen an den komplexen Konditionen der einzelnen Papiere. Ausserdem sind sie oft nur zu Mindeststückelungen von 200’000 € oder mehr verfügbar. Inzwischen werden allerdings auch ETF und Fonds auf spezifische Coco-Indizes gehandelt.