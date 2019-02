Cohen belastet Trump schwer

(Reuters) Der Ex-Anwalt von Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat im US-Kongress schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Mandanten erhoben. «Ich bin beschämt, weil ich weiss, wer Mr. Trump ist. Er ist ein Rassist. Er ist ein Betrüger. Er ist ein Schwindler», sagte Cohen am Mittwoch in einer Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses.

Trump habe trotz gegenteiliger Beteuerungen während des Wahlkampfes 2016 Immobiliengeschäfte in Russland geführt. Zudem habe Trump ihn angewiesen, Schweigegeld an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels zu zahlen, um eine Affäre mit ihr zu vertuschen. Trump warf Cohen vor, zu lügen.

Cohen war über ein Jahrzehnt lang einer der engsten Vertrauten Trumps. Er ist wegen Steuer- und Bankenbetrugs sowie Verstosses gegen Wahlkampffinanzierungsregeln zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die er im Mai antreten soll.

Warnung an Republikaner

In seiner im Fernsehen übertragenen Aussage wandte er sich eindringlich an Trumps Parteifreunde, die Republikaner: «Ich habe dasselbe getan, was sie nun machen, zehn Jahre lang. Ich habe Mr. Trump zehn Jahre lang geschützt.» Die Menschen, die dem Präsidenten blind folgten, würden aber genauso unter den Konsequenzen leiden müssen, wie er – Cohen – dies jetzt tue.

Die Anschuldigungen fallen in eine für Trump heikle Phase. Der Sonderermittler Robert Mueller steht Medienberichten zufolge kurz davor, seine Arbeit abzuschliessen. Er untersucht, ob es vor der Präsidentenwahl 2016 Absprachen zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam gegeben hat. Der Republikaner wie auch die Regierung in Moskau haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Ermittler untersuchen unter anderem, ob es eine Verbindung zwischen den veröffentlichten E-Mails der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und der Wahlkampfkampagne von Trump gibt. US-Regierungsvertreter haben erklärt, die von der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichten E-Mails seien von Russland gestohlen worden. Russland habe damit Clinton schaden wollen.

Keine Beweise für Absprache mit Russland

Cohen sagte aus, er sei dabei gewesen, als der ehemalige Wahlkampfberater Roger Stone im Juli 2016 Trump gesagt habe, in ein paar Tagen würden E-Mails seiner Rivalin publiziert. Trump hat allerdings bestritten, im Vorfeld von der Veröffentlichung gewusst zu haben. Cohen hat nach eigenen Angaben keine direkten Beweise für geheime Absprachen mit Russland. «Die habe ich nicht. Ich will hier ganz offen sein. Aber ich habe einen Verdacht.»

Cohen bekräftigte die Schweigegeld-Zahlungen von 130 000 $ an Stormy Daniels. Damit würden Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verletzt. Cohen wurde unter anderem deswegen zu drei Jahren Haft verurteilt.

Tonfall im Kapitol verschärft sich

Trump reagierte während seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam via Twitter (TWTR 30.41 -1.93%): «Er hat schlechte Sachen gemacht, die in keiner Beziehung zu Trump stehen. Er lügt, um eine kürzere Haftstrafe zu bekommen», schrieb der Präsident. Auf Fragen von Reportern ging er nicht ein.

In Washington verschärfte sich der Ton zwischen den Republikanern Trumps und den Demokraten. Der Vorsitzende des Ausschusses, der Demokrat Elijah Cummings, erklärte mit Blick auf die von den Demokraten bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus vergangenen November errungenen Mehrheit: «Die Tage, an denen dieses Gremium den Präsidenten um jeden Preis schützen wollte, sind vorbei.» Republikanische Abgeordnete stellten im Gegenzug die Glaubwürdigkeit von Cohen in Frage und warfen den Demokraten vor, die Anhörung zu benutzen, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustossen.