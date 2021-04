Coinbase brilliert bei US-Börsendebüt

(Reuters) Der Börsengang des grössten Handelsplatzes für Kryptowährungen in den USA, Coinbase, ist geglückt. Der erste Kurs lag am Mittwoch an der Technologiebörse Nasdaq bei 381 $. Damit wurde die Plattform mit knapp 100 Mrd. $ bewertet. Die Nasdaq hatte zuvor den Referenzpreis mit 250 $ je Aktie festgelegt, was einer Bewertung der Plattform von insgesamt rund 50 Mrd. $ entsprach. Bei der letzten Finanzierungsrunde durch private Geldgeber wurde der Firmenwert von Coinbase noch mit 8 Mrd. $ angegeben.

Die in San Francisco ansässige Coinbase wurde 2012 gegründet und wird nach eigenen Angaben von mehr als 43 Mio. Menschen in über 100 Ländern genutzt. Experten gehen davon aus, dass der Börsengang den Cyberdevisen eine breitere Akzeptanz verschafft. Die Kurse für das von Computern erschaffene Geld steigen seit Monaten. Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 63'199.00 +0.75%) markierte am Mittwoch eine frische Rekordmarke bei 64’899 $. Vor einem Jahr kostete sie gerade einmal ein Zehntel des aktuellen Preises