Comac greift Duopol von Boeing und Airbus an

Der Streit über die Expansion des chinesischen Telecomausrüsters Huawei könnte im Vergleich zu dem sich anbahnenden Kampf Chinas auf dem globalen Markt für Passagierflugzeuge nur ein Geplänkel sein. Der von der Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) entwickelte Passagierjet C919 befindet sich zwar erst in der Testphase. Doch wenn das Mittelstreckenmodell wie geplant 2021 erstmals in Betrieb genommen wird, ist es ein direkter Konkurrent der Boeing 737 und des A320 von Airbus.

Der bevorstehende Konkurrenzkampf in den Lüften hat an Brisanz gewonnen. Das hat mit dem seit Monaten anhaltenden amerikanisch-chinesischen Handelskrieg zu tun und jüngst vor allem mit den innerhalb von nur wenigen Wochen folgenden Abstürzen von Boeings 737 Max in Indonesien und Äthiopien.