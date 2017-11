Comet will das Wachstumstempo noch beschleunigen

Lediglich ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt im Mai kann der neue CEO des Technologieunternehmens Comet, René Lenggenhager, gute Nachrichten verbreiten. Am Investors Day in Flamatt hat er die Guidance für das laufende Jahr bestätigt – und für die kommenden Jahre eine Beschleunigung des ohnehin schon respektablen Wachstums angekündigt.

Für 2017 erwartet Comet einen Umsatz zwischen 430 und 450 Mio. Fr., entsprechend einem Plus in der Grössenordnung von 30%. Die Ebitda-Marge dürfte zwischen 14 und 16% zu liegen kommen. Im vergangenen Jahr erreichte sie 14,4%. Die für das Jahr 2020 in Aussicht gestellten Werte von 500 Mio. Fr. Umsatz und einer Ebitda-Marge von 16 bis 18% dürften ein Jahr früher, also schon 2019, erreicht werden. Trotz hoher Investitionen will das Unternehmen auch in den darauf folgenden Jahren weiteres Wachstum generieren.

Vier Hebel

Um dieses Ziel zu erreichen, will CEO Lenggenhager vier Hebel in Bewegung setzen. Der erste betrifft die Digitalisierung, und zwar in doppelter Hinsicht. Die fortschreitende Digitalisierung bietet Comet auf ihren Zielmärkten grosse Wachstumschancen. Zugleich sollen darüber hinaus mit Unterstützung der Digitalisierung intern die Produktionseffizienz, Datenanalysen von Produkten wie auch die Innovation gefördert werden.

Der zweite Hebel besteht aus der Diversifizierung. Dabei geht es zunächst um die geografische Diversifizierung mit Schwergewicht in Asien. Im Fokus stehen China, Japan, Korea und Taiwan. Zudem sollen produktemässig neue Anwendungen insbesondere im Ebeam- sowie im Servicegeschäft umgesetzt werden. Drittens sollen die Prozesse intern beschleunigt werden, um den immer rascheren Entwicklungszyklen bei den Kunden gerecht zu werden. Schliesslich will Lenggenhager den Marktzugang etwa via segmentübergreifendes Cross-Selling verbessern.

Führende Marktpositionen

Comet verfügt zudem in allen drei Kerntechnologien über führende Marktpositionen. In der Hochfrequenztechnologie (Plasma-Control) profitiert das Unternehmen vom Aufschwung der Halbleiterindustrie. Es stösst da an Kapazitätsgrenzen. Ähnliches gilt für die Röntgentechnologie, wo vor allem in der Materialprüfung und im Sicherheitsbereich enorme Potenziale schlummern.

Die Ebeam-Technologie (Oberflächenbehandlung durch Elektronenbeschuss) steht noch am Anfang. Die Industrialisierung mit dem ersten grossen Kunden, Tetra Pak (Sterilisierung von Getränkeverpackungen), verzögert sich ein wenig. Grund dafür sind neue Produktplattformen von Tetra Pak, die gleich von Anfang an auf Basis der Ebeam-Technologie arbeiten sollen.

Dafür werden im Mai kommenden Jahres zwei Projekte kommerzialisiert, die jünger sind. Es handelt sich dabei um die Zusammenarbeit mit Bühler in der Behandlung granularer Nahrungsmittel sowie mit der italienischen Uteco im Bereich des Digitaldruckes. Weitere Anwendungsmöglichkeiten stehen in der Evaluationsphase.

Trotz dieser guten Nachrichten haben die Titel am Mittwoch mehr als 3% verloren. Dabei ist zu beachten, dass sie seit Jahresbeginn bereits mehr als 50% gewonnen haben.

«Finanz und Wirtschaft» hält an der Gewinnschätzung 2017 von 4.60 Fr. je Aktie fest. Für 2018 wird die bisherige Schätzung leicht auf 5.60 Fr. erhöht. Auf dieser Basis sind die Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 bewertet. Comet sind für den Anleger sehr attraktiv, Kursrückgänge können zu Zukäufen genutzt werden.

